Los Red Bull, de momento,mejor que Mercedes y Ferrari

Un par se semanas atrás, la habitual hierba verde que rodea el asfalto de Silvestone, se tornó ocre, como si se tratara de un campo de Castilla en agosto. Dos semanas después se repiten las tonalidades en Hockenheim, el mítico circuito alemán circundado por el río Neckar, en el estado de Baden-Wurttemberg. Europa vive un inusual verano, seco y caluroso, de esos que invitan a poca actividad. Y la F-1 parece seguir esa pauta climática. No es época de cambios. Mercedes renovó el miércoles dos temporadas más a Lewis Hamilton y este jueves lafirma alemana le dio un año más a Valtteri Bottas. Por eso, Daniel Ricciardo anunciará este fin de semana la ampliación de su contrato con Red Bull. No hay cambios en la formación de los equipos. Tampoco en la lista de pilotos que luchan por el título. El australiano, autor del mejor tiempo en la primera sesión libres, arrancará último en la parrilla tras cambiar el motor, el cuarto de la temporada que ya sufre penalización.

Ferrari y Mercedes, el duelo de siempre

La posibilidad de amargar el domingo a los Ferrari y los Mercedes será únicamente responsabilidad de Max Verstappen, que en la segunda sesión tomó el relevo de Ricciardo para marcar el mejor tiempo. El inusual calor puede generar problemas en los neumáticos, es posible que como en Austria, la ampollas hagan acto de aparición, y con ellas, mucho más movimiento de posiciones y estrategias en la primera plazas, aunque como se ha visto hasta ahora, cuando más calor, más problemas para el tren trasero de Mercedes y más opciones para Ferrari y Red Bull.

La de Alemania es la cuarta carrera en cinco semanas, con apenas una semana de descanso tras el triplete de Francia, Austria e Inglaterra, llega el GP de Alemania, y una semana después, el GP de Hungria. Y en todo este tiempo, los coches son prácticamente iguales, apenas hay evoluciones, así que Carlos Sainz peleará contra los Haas y contra su compañero Nico Hulkenberg, por la séptima plaza, y Fernando Alonso se encomienda al milagro de cadaGP para llevar el segundo peor coche de la parrilla a la zona de puntos.

Mejor ambiente en McLaren

No llegan la evoluciones, pero Alonso ve otras caras tras los cambios en el organigrama. "Ahora el ambiente del equipo es bastante optimista", dice el asturiano en relación al cambio de GEric Boullier por Gil de Ferran en la dirección deportiva de la escudería. "Como pilotos no notamos un gran impacto. La operativa aquí en el circuito es un poco más rápida, más limpia, quizá está mejor organizado o es más simple. Pienso que podemos ver beneficios pronto", comenta. ”Veo a mucha gente contenta en McLaren. Creo que todos los cambios son positivos. Aunque no afecte a los resultados todavía, el ambiente general del equipo es más optimista. A corto o medio plazo veremos los beneficios de los cambios".