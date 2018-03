Un refuerzo pendiente

Tres semanas después de la lesión de Varnado el Tecnyconta sigue buscando un refuerzo. Y debe encontrarlo porque la temporada todavía no ha terminado y el equipo aún no ha logrado su objetivo. La victoria del Betis sobre el Unicaja mantiene la distancia entre aragoneses y béticos en dos victorias con una visita aún pendiente de los verdiblancos a Zaragoza y el averaje particular por decidir. Así que el Tecnyconta no puede dormirse ni siquiera después de la buena e importante victoria ante el Bilbao Basket. La salvación está en su mano pero todavía debe certificarla.

El club anda rastreando el mercado, jugadores de Ligas ya terminadas, jugadores que puedan salir en la recta final de la temporada, jugadores sin equipo. El único condicionante es que no puede ocupar plaza de extranjero, puesto que ya tiene las dos permitidas cubiertas con Neal y Stoll. No encuentra nada que se adapte a su presupuesto, muy limitado aunque algo mejorado tras dar de baja a Varnado, y sigue sin reforzar el equipo. Intentó que llegara un jugador para el partido en Tenerife, sin éxito. Aceleró la semana pasada de cara al choque ante el Bilbao, sin resultado.

El nombre que más cerca ha estado es el de Xavi Rey. El pívot catalán ha jugado este año en Ankara, en la Segunda División turca, pero le han perseguido los problemas con las lesiones. El Tecnyconta valoró su fichaje hace 15 días, interesándose por su estado, pero descartó su incorporación debido a esos contratiempos físicos. Pero la búsqueda infructuosa de jugadores ha devuelto al ex de Gran Canaria o Manresa, entre otros, a la lista de candidatos. Y en la primera posición. Dos semanas después de considerar que el jugador no estaba apto para reforzar al equipo, el club vuelve a pensar en su fichaje. Xavi Rey se desvinculó del Ankara a final de la semana pasada y ya está de vuelta en España.

De momento su fichaje no está cerrado. El estado físico del jugador sigue dejando dudas, también sobre el tipo de contrato que la entidad podría ofrecerle. La intención original del Tecnyconta es fichar a un jugador hasta final de temporada, pero la situación de Rey podría llevarle a optar por una llegada temporal, a prueba, para comprobar su estado real en la competición española. El tiempo corre en contra de la entidad. Cada día que pasa es un día menos que el nuevo jugador, sea el que sea, puede trabajar con el equipo, conocer los sistemas y los compañeros. El Tecnyconta tiene los partidos clave que van a definir la temporada los días 7 (Joventut) y 29 de abril (Betis).

El club zaragozano ha tenido problemas de todo tipo esta campaña en forma de lesiones, fichajes, salidas, que le han obligado a incorporar jugadores a lo largo de todo el curso. En todas las ocasiones ha acabado optando por jugadores que no tenían equipo y, en la mayoría de ellas, porque venían de una lesión importante. Era el caso de Gary Neal, llegado en septiembre tras la baja de Torian Graham, y ha sido el de Paul Stoll, sin equipo pese a que sí había jugado con la selección mexicana, que reemplazó a McCalebb. También llegaron libres el propio McCalebb en diciembre tras la venta de Sergi García y Txemi Urtasun cuando se lesionó Neal. En este caso el navarro había estado ejercitándose con un equipo de LEB Plata, por lo que su estado físico nunca fue el óptimo para jugar en ACB.