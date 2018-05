Resultados bajo mínimos

Ocho temporadas consecutivas lleva el Tecnyconta Zaragoza compitiendo en la Liga Endesa y la curva ascendente que dibujó en los primeros años se ha tornado descendente en los tres últimos hasta alcanzar unos mínimos muy mínimos. Le han bastado para lograr la permanencia, pero el equipo aragonés ha pasado de temporadas de 18 victorias a dos con nueve y diez, respectivamente. Un cambio, a peor, que se aprecia con total nitidez en el porcentaje de victorias. De estar en torno al 50%, el Tecnyconta ha pasado a no alcanzar el 30% en las dos últimas campañas.

Se han producido muchos cambios en estos años. Por supuesto de jugadores, pero también han bailado los entrenadores, ha mudado el director deportivo y hasta tiene nuevo nombre el equipo. La estabilidad ha dejado paso al movimiento continuo, a la incertidumbre. Desde que Salva Guardia llegó al club en noviembre del 2016 se han hecho cargo del equipo cuatro entrenadores (Casadevall, Guil, Cuspinera y Cargol) y han vestido la camiseta más de treinta jugadores. Todo en 19 meses. Lo que no ha variado desde entonces es el escaso porcentaje de victorias del equipo aragonés. Desde que tomó las riendas el nuevo director técnico el Tecnyconta sumó cinco victorias y 17 derrotas en los 22 partidos que restaban de la 16-17. En esta, el balance ha sido de 10 victorias y 24 derrotas. En total, 15 triunfos en 56 partidos, un 27%.

Más sufrimiento

Una media incluso por debajo de la del equipo en este periodo. La campaña pasada el Tecnyconta solo fue capaz de ganar nueve partidos de los 32 disputados (fue Liga impar), un 28% de triunfos. Terminó empatado con el Betis pero le salvó el averaje. Esta temporada ha obtenido la permanencia con mayor holgura porque los dos últimos han sumado muy pocas victorias. El conjunto aragonés ha alcanzado las 10 en 34 jornadas, un 29,4% de éxito. Los números de los entrenadores este curso han estado muy parejos. Jota Cuspinera fue despedido tras la primera jornada de la segunda vuelta, por lo que ha dirigido al equipo dos partidos más que Pep Cargol. Cuspinera se marchó con 5 victorias y 13 derrotas, un 27%. Su sucesor ha obtenido 5 triunfos y 11 derrotas, un 31,25%.

Números que contrastan con los buenos años del equipo aragonés en la ACB. Tras su regreso a la máxima categoría en el 2010 no había sufrido por mantener la categoría hasta estos últimos años. Tanto en la 2010-11 como en la 2011-12 obtuvo 16 victorias en 34 jornadas, lo que supone casi la mitad de los partidos en juego, un 47%. El Tecnyconta rompió su propio molde en la campaña 2012-13 con 21 triunfos en la fase regular, un 61,8%. No ha vuelto a alcanzar semejantes cifras, pero en las dos temporadas siguientes volvió a ser capaz de lograr más triunfos que derrotas, alcanzando los 18 (53%) que, en la 13-14 le valieron para el playoff y, en la siguiente, no. La 2015-16 ya se produjo un bajón en la cuenta de resultados del equipo. Fue también la primera en mucho tiempo en la que hubo un cambio de entrenador con el curso empezado y el Tecnyconta acabó con 13 victorias (38%).

Un descenso que se ha acentuado estas dos últimas campañas. El equipo aragonés no ha logrado en ninguna de las dos alcanzar el mínimo perseguido al principio de doce victorias, la frontera histórica en la que se sitúa la salvación, aunque finalmente ha logrado el objetivo mayor y más importante, continuar en la máxima categoría. En la temporada 2016-17 solo consiguió nueve victorias, un 28%. En esta ha llegado a las diez, lo que mejora su porcentaje hasta un 29,4%. El Tecnyconta no gana más que tres partidos de cada diez que juega. De momento le ha valido para salvarse por los pelos, pero es jugar con fuego.