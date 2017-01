Una revista inglesa se inventa una entrevista con Messi

La revista inglesa 'Coach Magazine' publicó el martes una supuesta entrevista con Leo Messi donde el delantero azulgrana hacia un repaso a su carrera deportiva, hablaba de diferentes entrenadores con los que había trabajado, entre ellos Frank Rijkaard y Pep Guardiola, comentaba las virtudes del tridente y hasta enviaba frases amables a Cristiano Ronaldo. Hasta aquí, todo, todo correcto... supuestamente. La entrevista ha resultado falsa, ya que así lo confirma el entorno del jugador, en un comunicado oficialemitido a tal efecto, y el periodista firmante de la misma, elinformador uruguayo Diego Jokas, quien se desmarca de la publicación en un mensaje escrito en su cuenta de tuiter.

Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen