Revolución con españoles

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Que haya más jugadores nacionales no garantiza ni implicación, ni garra ni resultados. Además, hay pocos buenos y caros. El Iberostar Tenerife, que está haciendo una temporada sensacional (con un presupuesto que no creo que sea mayor al nuestro), ganando competición europea, quinto en Liga regular, y equipo al que le han metido menos puntos, sólo cuenta con dos nacionales de 12: Rodrigo 0.0 y Vázquez. El resto son jugadores extranjeros, con calidad y con garra, que están muy bien dirigidos. Para tener un proyecto bueno hay que buscar este tipo de jugadores, pero, sobre todo, un buen entrenador, que les saque el máximo provecho. La liga ACB tiene un nivel muy competitivo y, queramos o no, los jugadores de cantera o nacionales, sólo pueden ser, hoy en día, un complemento. En cambio, el entrenador sí que es fundamental. ¿Qué pasó al Murcia desde que llegó Katsikaris?: lo llevó de posiciones de descenso a casi meterse en los playoff, con la misma plantilla menos el pívot brasileño que fue al Barcelona. A nadie se le escapa que el CAI tenía una plantilla (con defectos, sí) mucho mejor de lo que han demostrado, y eso ha sido responsabilidad de algunos jugadores que, al final, se han desconectado, y, sobre todo, dos entrenadores cuya gestión ha sido desastrosa.