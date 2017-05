Reynaldo incita al debate

Bueno, yo he estado muchos años pagando 350 €, casi el doble de esos 200 € del comentario nº2. 350 € por 3.000 abonados que paguen esa cantidad (los hay más baratos, pero también mas caros) es más de un millón de €. Desde luego el aficionado de a pié no las pone como el máximo accionista, pero ponen su granito de arena...Después de muchos años de socio (desde la época anterior a la desaparición) esta temporada decidí no renovar por varios motivos. Se veía de lejos que esto iba de mal en peor...el colmo fue la chapuza de captación de abonados que hicieron, de risa. Ponen a Sastre en el cartel y a los pocos días, después de pasar el primer recibo, lo traspasan y hacen un recorte de la foto para que no se vea. Cierto es que no se valora como merece cuando se hacen las cosas bien (en su momento hicieron muchas bien de la mano de Abos y Willy) y que las instituciones han cerrado el grifo, que bueno bonito y barato es difícil, pero llevan haciendo las cosas mal muchos años (que este año no hayan podido traer un 5 defensivo suplente en condiciones...). Han sacado tajada de buenos jugadores que se han ido a otros equipos y las apuestas baratas que han venido, han sido un autentico fiasco, cada vez más desastrosas.