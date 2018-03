El Ríos Renovables quiere dar la sorpresa ante el Barcelona

Estar en Madrid ya es un premio para el Ríos Renovables pero el conjunto zaragozano no se conforma con estar de nuevo en una Copa de España. Llega al WiZink Center cargado de ilusión ante el reto mayúsculo que le espera, nada menos que el FC Barcelona en los cuartos de final del torneo (21.15 horas). Los precedentes de esta temporada no hacen sino señalar el favoritismo de los azulgranas. Un 3-8, en la primera vuelta, y un 11-1, en su último precedente el pasado 24 de febrero en el Palau Blaugrana, los dos a favor del Barcelona, resumen los antecedentes más recientes entre ambos equipos, antes de su enfrentamiento de hoy, que se prevé mucho más igualado.

Lo avisó ayer Santi Herrero, el técnico del Ríos Renovables Zaragoza: «A un partido les vamos a plantar cara y les vamos a dar batalla. No se pueden relajar y no vamos a dejar que se relajen. Tenemos que hacer un gran partido para ganar. Ellos vienen a ganar y nosotros venimos con la ilusión de ser incómodos y soñar». Para el Ríos Renovables el hecho de su clasificación para el torneo es un objetivo cumplido. «El premio era estar aquí, pero eso ya se ha pasado. Estando a nuestro nivel, podemos competir. El año pasado empatamos en su campo y por qué no va a ser aquí», sentenció Retamar.

Para el Barcelona, a pesar de su irregularidad reciente en la Liga (dos victorias en las últimas cuatro jornadas, incluido el triunfo por 11-1 frente a su rival de este viernes), no hay otra meta que el título, más aún después de su anterior decepcionante Copa de España, al caer eliminado en los cuartos de final en los penaltis por el Osasuna Magna. «Lo pasé mal. Evidentemente no lo hemos olvidado», señaló Andreu Plaza, el técnico del Barcelona.

También será un duelo de goleadores. De los trece mejores artilleros de esta campaña de la Liga, cinco pertenecen a estos dos equipos. Dos del Ríos Renovables, Adri Ortego –segundo en la tabla, con 20– y Richi Felipe, con 17; y tres del Barcelona, con el brasileño Ferrao con 19 y Esquerdinha y Joselito suman 16 cada uno.

En la portería del Ríos Renovables Zaragoza, Ivan Bernad, lesionado desde el pasado mes de diciembre, es duda para la cita; Arturo Santamaría es baja y Adrián Pereira, de 18 años, es el guardameta que ha subsanado ambas ausencias en las últimas jornadas y, probablemente, en el estreno de esta noche en la Copa de España.

«Es un chaval que tiene la cabeza amueblada. Ha parado dos penaltis y para su edad es de valorar. Nosotros, los veteranos como Víctor, Arturo o yo, después de cinco años, volver a disputar la Copa... Con que los jóvenes nos miren la cara, basta. Ojalá podamos dar una alegría a todos y pasar la eliminatoria», dijo Carlos Retamar en la víspera del choque en el que Ríos Renovables sueña con la gesta.