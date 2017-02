El Ríos Renovables visita al Palma con el playoff de fondo

Prueba muy dura la que le espera al Ríos Renovables Zaragoza en su visita al Palma Futsal, uno de los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los zaragozanos visitan el pabellón de Son Moix (20.30 horas) con la ilusión de vencer y poder asaltar los puestos de playoff por primera vez en toda la temporada. Eso sí, ante los baleares comienza una serie de encuentros complicados por el exigente calendario en cuanto a los rivales.

El conjunto entrenado por Juanito, que llegó a ocupar la primera posición de la tabla, ahora está asentado en la cuarta plaza con 32 puntos en su casillero, a ocho del tercero, y cinco por encima de su más inmediato perseguidor. Por su parte, los de Santi Herrero vienen de ganar en un buen partido al Levante en el Siglo XXI y es noveno con 21 puntos, a tres del playoff y nueve por encima del descenso, por lo que una victoria podría suponer que acabara la jornada en los puestos de privilegio de la tabla.

Sin embargo, no será fácil y, para Nano Modrego, la clave será «nuestra defensa, lo serios que estemos atrás y que perdamos pocos balones». «Esperamos seguir con la buen línea de estas semanas atrás de defender fuerte, intensos y juntos», añadió.





Día del club



La entidad anunció ayer que el partido ante Movistar Inter que se disputará el próximo viernes 10 de febrero a las 21.15 horas será el día del club, por lo que los abonados tendrán que pagar. Las 300 primeras entradas se pueden adquirir en cajeros Ibercaja a un coste de 4 euros para los socios y de 9 euros para los no socios. El resto de entradas para el partido costarán 6 euros para los abonados del club y 12 euros para los no abonados. Como es habitual, los menores de 12 años entrarán gratis al Siglo XXI hasta completar el aforo.



Además, parte de la recaudación irá destinada a Cruz Roja, una iniciativa con la que el club quiere combinar el fútbol sala y la solidaridad.