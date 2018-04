El Ríos Renovables visita Tudela en un duelo por cerrar el playoff

El Ríos Renovables Zaragoza vuelve a tener otra oportunidad para dejar cerrada su presencia en el playoff por el título, aunque esta vez no contra el colista en casa, sino en un duelo directo ante el Aspil Vidal Ribera Navarra (18.30 horas) y a domicilio, un reto mayúsculo.

Además, no llegan los blanquiazules en su mejor momento. El cuadro aragonés no logró sacar nada positivo de su visita al Movistar Inter y cayó derrotado de forma sorprendente en el Siglo XXI ante el Gran Canaria, último clasificado. Además, el pasado martes no pudo brindar a la afición la alegría de disputar la final de la Copa del Rey tras ser eliminado por el Jaén Paraíso Interior en la vuelta de las semifinales por 7-6.

Los últimos resultados adversos han propiciado que el Ríos Renovables haya bajado a la séptima plaza, aunque tiene a un punto al sexto, que además es el rival de la próxima semana. Mantiene un mínimo colchón de tres puntos con el Aspil Vidal Ribera Navarra y defiende dos goles de renta del duelo de la primera vuelta (5-3), aspecto importante para el golaverage. El noveno es el Plásticos Romero Cartagena, a cuatro puntos, y visitando al colista, por lo que una victoria, teniendo en cuenta que la siguiente semana se enfrentan tudelanos y cartageneros, sería definitiva. Eso sí, una derrota complicaría el octavo puesto a falta de dos jornadas.

Por su parte, el conjunto navarro ha acelerado en este tramo final de la temporada. Después de perder en Palma, logró vencer de forma consecutiva al Catgas Energía, Naturpellet Segovia y O Parrulo Ferrol. Su buena racha se truncó la pasada semana ante ElPozo Murcia al caer 3-1. El Aspil Vidal Ribera Navarra se aferra a sus buenas sensaciones para seguir soñando con otro playoff.