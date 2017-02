El rodillo del Valencia aplasta y frustra al Tecnyconta (100-67)

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Cada jornada es peor, pero como no hay perricas. Lo mismo que el fútbol o en el desaparecido balonmano, no hay perricas ni manera de encontrarlas. Me pregunto como lo harán en ciudades más pequeñas para conseguir perricas y/o hacer equipos grandes.