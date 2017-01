Roma: "No me importa estar peleando solo contra los Peugeot"

Primero es monsieur Dakar, el francés Stáphane Peterhansel, 12 veces ganador del Dakar. Luego viene su compatriota Sebastien Loeb, 10 veces campeón del mundo de rallis y, a continuación, el también francés Cyril Després, seis veces ganador del maratón dakariano. Todos ellos, los tres líderes de Peugeot (el cuarto mosquetero era el español Carlos Sainz, que se estrelló el viernes), están separados por menos de cinco minutos. Y, luego, ahí, incordiando, siendo el último candidato de los otros, está el catalán Nani Roma (Toyota), a solo 05.35 minutos del líder.

"No me importa estar peleando solo contra los Peugeot. Parece, el mundo contra mí, pero estoy haciendo el ralli que hemos diseñado. Esto aún no ha terminado. El Dakar es muy largo y no puedes pretender ganarlo ni el primer día, ni la primera semana", señala Roma, durante la jornada de descanso, que la caravana vive hoy en La Paz. “Ha sido una semana interesante, una semana dura y muy larga donde hemos intentado no cometer errores, y de momento, nos van saliendo muy bien las cosas. Nos han pasado algunas cosillas como a todos, pero estamos realmente contentos de cómo ha ido la primera semana".

ABANDONOS IMPORTANTES

Está siendo una edición muy dura, en una semana hemos visto caer a muchos de los favoritos, que se han tenido que volver a casa sin ninguna opción de continuar en la carrera, como los campeones Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainzy Xevi Pons, entre muchos. "Sí ha sido duro porque todo el mundo corre mucho desde el primer día. El terreno estaba muy roto en algunas etapas, en el Dakar hay navegación, la verdad es que ha sido complicado y aún nos quedan muchos días complicados, el ralli no ha acabado todavía. La primera parte ha estado bien, estamos contentos de cómo ha ido, pero queda una semana en la que habrá tres etapas muy duras y difíciles, y donde tendremos que estar fuertes como hasta ahora si queremos estar ahí peleando para ganar.”

El piloto de Toyota Overdrive, que cuenta con el apoyo de Esponsorama a través de Power Electronics y Air Europa, está haciendo una carrera firme, y sin hacer demasiado ruido está a poco más de cinco minutos de Peterhansel. “En la tercera etapa nos quedamos sin gasolina y perdimos unos ocho minutos, que ahora nos irían de perlas, pues podríamos hasta ser líderes de la carrera. Fue un error humano, pero es lo que hay y tenemos que seguir hacia delante. Hemos sido constantes cada día, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Pienso que hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar: no cometer errores y estar ahí cada día. Pero queda mucho y seguramente cometeremos errores, pero, hasta ahora, hemos estado muy atentos” comenta el piloto de Folgueroles, uno de los pilotos con más experiencia en el mítico ralli.

CARRERA MARATÓN

“El Dakar es una carrera maratón, es una carrera larga donde pueden pasar muchas cosas y donde, evidentemente, no puedes pensar ganarlo ni el primer día, ni el segundo, ni siquiera la primera semana. Lo importante es llegar cada día sin problema, o los mínimos, a la meta. Todos tenemos nuestros problemas, a todos nos pasan cosas, pero lo importante es tener los mínimas posibles, que cada día avances y cada día vayas tirando hacia delante. Eso es lo que estamos haciendo, salir cada día y tratar de llegar con los mínimos problemas posibles".

Nani Roma y Álex Haro se han quedado solos con su Toyota Hilux peleando frente a la armada de Peugeot. “Sí, nos hemos quedado solos ante el mundo. Pero es algo bueno y creo que está bien poder luchar contra ellos, y les seguiremos molestando durante toda la semana que viene, hasta que lleguemos a Buenos Aires. Sus coches en las etapas de altura son muy rápidos, van muy bien, y lo hemos podido ver en los últimos días en Bolivia. Nosotros perdemos mucho en altura con respecto a ellos, pero ahora vamos a Argentina donde la altitud será menor y seremos más competitivos, así que esperamos poder luchar de tú a tú con ellos.”