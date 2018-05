Rosell denuncia que se use en su contra un informe de la Guardia Civil

El abogado de Sandro Rosell, Andrés Maluenda, ha querido salir al paso de una información publicada por el medio 'El Confidencial' en que se señala que "un nuevo informe remetido a la Audiencia Nacional desvela que el expresidente del Barça, camufló un presunto soborno por un acuerdo de patrocinio de la selección brasileña". Ante esta noticia, el abogado ha emitido un comunicado donde manifiesta que "lo recogido por dicho diario no es novedoso y que en el informe de la UDEF de la Guardia Civil de 25 de mayo de 2017 ya se contenían estas informaciones".

En el aviso, Maluenda asegura que "la remuneración a la que se hace referencia proviene de un contrato a largo plazo entre Nike y Ailanto, la empresa de marketing deportivo de Sandro Rosell en Brasil”, y apostilla: "No se puede llamar soborno a una rescisión de contrato, que no se informa que todo consta documentado en una auditoria y que no se puede hablar de Brasil y España como paraísos fiscales".

EL COMUNICADO

"En nombre de la defensa de Sandro Rosell queremos manifestar lo siguiente: El informe del que se hace eco 'El Confidencial' en el día de hoy, recogido y reproducido a su vez por varios medios, y la información que contiene, no es novedoso. En el informe de la UDEF de la Guardia Civil de 25 de mayo de 2017 ya se contenían estas informaciones que se publican hoy. Tanto es así que el Sr. Rosell ya declaró por estos mismos hechos, estas mismas informaciones en sede policial y judicial. En síntesis la remuneración a la que se hace referencia no proviene de actividades ilícitas ni ilegales sino de un contrato a largo plazo entre Nike y Ailanto, la empresa de marketing deportivo de Sandro Rosell en Brasil, que además de contar con una importante estructura de personal se encontraba al día con la hacienda brasileña".

Por último, la defensa del expresidente azulgrana dice sentirse sorprendida por la fecha de la publicación de la noticia, justamente "el día siguiente de que Sandro Rosell haya prestado declaración ante el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, haya dado las explicaciones oportunas y en cambio se omita que lo apuntado por la UDEF en su informe no deja de ser una mera sospecha". Suceso, que para la defensa de Sandro, "refuerza un procedimiento que cada vez se encuentra más debil".