Rubi: "El Reus es un equipo muy complicado y muy incómodo"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi", ha declarado hoy que su rival del próximo domingo, el Reus Deportiú, es un equipo "muy complicado y muy incómodo".

"Tiene buen trato de balón, cuenta con unos lateral muy rápidos y verticales y en el centro del campo también trabajan mucho y es de calidad", ha añadido el técnico del conjunto oscense en rueda de prensa.

El preparador del líder de la Segunda División ha comentado igualmente que tienen "ganas y sentimiento de ganar ya para no alargar más las semanas sin sumar de tres en tres puntos" después de que en las tres últimas jornadas el Huesca solo haya podido obtener un punto.

"Estamos con ganas de volver a ganar ahora que parece que nos encontramos un poco atascados, aunque yo pienso que podríamos llevar más puntos porque se nos han escapado algunos al final por mala suerte", ha explicado.

A pesar de las bajas con las que va a contar para el partido contra el Reus, "Rubi" se muestra optimista y confía en que los jugadores que salgan lo van a hacer bien, tal y como ha ocurrido en otros partidos.

"Tenemos toda la confianza en los que salgan y no nos tenemos que lamentar de los tres jugadores que no estarán en este partido, pero nos hemos metido en un follón nosotros solos con tarjetas que son evitables. Tenemos que aprender y me duele mucho", ha subrayado el preparador del equipo altoaragonés.

"Rubi" ha querido transmitir tranquilidad pese a los últimos resultados porque cree que en cualquier trabajo, es fundamental tener tranquilidad porque, si no es así, se vuelve peor la situación.

"Tenemos que jugar un buen partido y ganarlo y el hecho de jugar los últimos o de si ganan los rivales nos tiene que preocupar poco", ha finalizado el entrenador del Huesca.