Rubiales: "No creo que la FIFA vaya a hacer nada"

Luis Rubiales, expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y aspirante a ocupar la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) si sale adelante la moción de censura que él mismo ha promovido, tiene la impresión, después de las consultas realizadas ante los organismos internacionales, que la FIFA no excluirá a la selección española del próximo Mundial de Rusia 2018.

"Hablé con FIFA y con UEFA. No puedo decir que tenga una tranquilidad total. Pero no creo que se vaya a hacer nada. Estoy de acuerdo en que esta asamblea está bien elegida pero aportaré mi informe porque me lo han pedido. Espero que tanto nuestro Gobierno como la federación hagan todo lo posible. Nuestra federación está débil y no tiene credibilidad. No tiene un presidente elegido. Ahora no lo hay. Eso nos dotará de mayor credibilidad y podremos pasar página. Hay mucho margen de mejora”, ha dicho Rubiales en el acto de presedntación a la presidencia federativa, celebrado en el teatro Gymage de Madrid y conducido por Michael Robinson.

REPETICIÓN DE ELECCIONES

La clave puede estar en la repetición o no de las elecciones federativas, como pretende el Consejo Superior de Deportes (CSD). La repetición sería una flagrante injerencia gubernamental en la gestión de la RFEF, según la FIFA, y el exdirigente del sindicato de futbolistas considera que la asamblea está bien constituida y no hay necesidad de repetir los comicios. En este caso, la amenaza de los organismos internacionales quedaría prácticamente desactivada.

POLÉMICA CON VILLAR

La moción de censura está programada para el 16 de enero y para entonces no está claro que el Consejo de Estado haya emitido el dictamen que le ha pedido el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Ese día hay Copa del Rey y competición de fútbol sala y Rubiales asegura que hay mucho malestar entre los afectados que tendrán serias dificultades para votar.

A partir de las 11:15 hrs tendrá lugar la presentación de mi candidatura. #Ganar pic.twitter.com/mmenvXCBWr — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 19 de diciembre de 2017

El candidato a la presidencia de la RFEF, por otro lado, no ha querido polemizar con Ángel María Villar, quien el lunes le criticó por querrer acceder al cargo "por la puerta de atrás", además de atacar con suma dureza al CSD.

"Estamos en un país libre y cada uno puede expresarse como quiera. No quiero opinar. Ha sido presidente durante casi 30 y ha habido cosas muy buenas y cosas mejorables. No hemos podido elegir la manera de entrar. Sólo aportamos soluciones. Queremos que la asamblea elija. Quiero democracia. Lo que hacemos es no quedarnos quietos y dar un paso al frente con valentía. Que los que tienen que votar decidan”, ha afirmado Rubiales.