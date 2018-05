Rubiales ofrece diálogo a Javier Tebas

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha tendido la mano a Javier Tebas, su homólogo en LaLiga, para "buscar puntos de encuentro" porque "es vital para todos". El anuncio se ha dado a conocer tras reunirse Rubiales con José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de deportes (CSD). Antes de las elecciones a la federación, Tebas aseguró que Rubiales no estaba preparado para ocupar el cargo.

"He invitado a Javier Tebas como presidente de LaLiga a venir. Es una obligación hacerlo así, no entiendo las relaciones de otra manera. Yo siempre trato de ser una persona educada y receptiva. Espero encontrarme lo mismo, la verdad", dijo Rubiales en la sede del CSD.

Cien días de tregua

La 'pipa de la paz' está extendida frente a un Tebas que advirtió que le daba cien días de tregua antes de evaluar su gestión. Rubiales invita al presidente de LaLiga a que "le ayude", porque va a necesitar "ayuda de todo el mundo". "Ni él, ni el secretario de Estado ni yo mismo somos nadie para dar a los demás cien días. Los cien o los mil días nos los da el fútbol, que es quien tiene que decidir. Que venga y que me ayude, que voy a necesitar la ayuda de todo el mundo y también la suya".

En su opinión, es vital "congeniar y buscar puntos de encuentro", aunque "luego cada uno tratará de defender sus intereses", que dentro de los del fútbol "están englobados los de LaLiga". "El estilo es importante que sea el más adecuado. A veces es más importante no opinar sobre todo y esperar a las reuniones, que es donde se tratan los temas. En ese aspecto creo que es buena la transparencia, la comunicación. La lealtad institucional tenemos que ponerla más en práctica todos", expresó.

Las relaciones con el CSD

Sobre el encuentro con José Ramón Lete en el CSD, Rubiales se refirió a la intención compartida de que haya buenas relaciones en el futuro y al esfuerzo para tratar de estar bien con la administración, aunque "haya puntos de vista encontrados", que "los habrá".

"Pero somos dos deportistas acostumbrados a la competición y vamos a competir con lealtad, vamos a tratar de encontrar soluciones a los problemas y no poner problemas donde no los hay. Él siempre va a tener las puertas abiertas. Me gustaría invitarle a la Federación y creo que estará dentro de poco. Él es el máximo responsable del deporte español, quien representa a nuestro Gobierno, y por supuesto va a tener siempre las puertas abiertas", declaró.