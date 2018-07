El ruso Vasilyev debuta como ganador en Teruel

El piloto ruso Vladimir Vasilyev (Toyota Hilux) se proclamó vencedor de la XXXV edición de la Baja Aragón tras finalizar segundo en la última etapa de la competición disputada entre las localidades turolenses de Barrachina y Alfambra, sobre una distancia de 127.450 kilómetros. De esta forma el piloto nacido en Tver inscribe su nombre por primera vez como ganador de la prueba más importante de Europa en esta modalidad sucediendo a nombres tan prestigiosos como Jacky Ickx, Vatanen, Eriksson, Lartigue, Salonen, Schlesser, Roma, Al Attiyah o Peterhansel.

Completaron el podio el polaco Jakub Przygonski, segundo después de alzarse con la última etapa y remontar desde la cuarta plaza de la general, y el checo Martin Prokop, que llegaba a la última jornada como líder pero que no pudo con el empuje de Vasilyev ni de Przygonski. El piloto español Xevi Pons, que el sábado acabó en tercera posición a 2.45 del primer puesto y que ayer iba a luchar por la victoria final, tuvo problemas mecánicos que lehicieron perder la opción siquiera de estar en podio. El primer español fue Fernando Álvarez, en la séptima posición, que finalizó a 35.43 del ganador.

El piloto francés Michael Metge (Sherco TVS) se llevó la carrera de motos aventajando en tan solo 21 segundos al español Joan Pedrero, que fue segundo, tras una emocionante última etapa. En tercera posición culminó la prueba el hermano pequeño del ganador, Adrien Metge, aunque terminó a casi nueve minutos de los dos primeros clasificados y sin opciones de triunfo final, pero manteniendo, como en el caso de los dos primeros, una preciosa lucha por defender el tercer cajón del podio frente al español Marc Sola, al que solo le separaron 13 segundos para haber estado en el trío de elegidos.

Esta es la primera ocasión, desde el año 1991, en que gana un piloto no español ya que en aquella ocasión la pareja triunfadora (cuando se corrían una Baja non stop de 800 ó 900 kilómetros) estaba formada por Jordi Arcarons y el norteamericano Danny Laporte. Desde entonces, y ya corriendo en solitario, el dominio ha sido español con triunfos de Steuri, Vall, Roma, Esteve, Coma, Farrés, Guasch y Barreda. La última y definitiva etapa, por tanto, no sirvió para alterar el podio que había quedado decidido con los dos tramos del sábado.

En quads el vencedor resultó Dani Vilá, que terminó en séptima posición de la general y que se vio beneficiado por el abandono del aragonés Mario Gajón, que al término de la etapa del sábado encabezaba la clasificación de las cuatro ruedas pero que en la última cronometrada se vio obligado a abandonar. Segundo fue Arnaldo Martins y el aragonés Miguel Antonio Esteban completó el podio de quads.