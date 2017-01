Salva Guardia da un aprobado a la primera vuelta del equipo

El director técnico del Tecnyconta Zaragoza le pone un 5,5 a la primera vuelta del equipo, echa en falta dos victorias pero no duda de que la plantilla tiene capacidad para estar más arriba, no descarta reforzar el equipo si Kraljevic no mejora su rendimiento pero no lo ve posible a corto plazo por las dificultades del mercado. A grandes rasgos ese fue su repaso a la actualidad del equipo durante su comparecencia de ayer, en la que también confió en la mejora del equipo en la segunda vuelta y defendió el trabajo de Andreu Casadevall. «El trabajo diario de Andreu es impecable, lo que transmite al grupo y cómo lleva a los jugadores es impecable. Luego esto los jugadores tienen que expresarlo en la cancha. Con dos victorias más todos estaríamos contentos. Pero hasta ahora, Andreu impecable», aseguró Guardia.

El director técnico valoró una primera vuelta llena de «dificultades». «Sea por lesiones, sea por el bajón del último mes, nos faltan clarísimamente dos victorias. Tenemos equipo para estar entre el 8 y el 11, más mirando para arriba que para abajo. Ahora estamos en un bache pero con el resultado del otro día, aunque parezca nefasto no fue tan mal partido. Nefastos fueron los últimos 40 segundos», indicó Salva Guardia. Piensa que la plantilla tiene carencias físicas, que es un grupo más de talento, pero que ha de saber suplir eso con actitud y competitividad. «Nosotros no tenemos ese físico, ese jugador por fuera que pueda defender a todo el mundo, ese jugador por dentro que cambie tiros», explicó.

El club podía haber cortado a Juskevicius y haber buscado ese jugador más físico, pero ni hay dinero ni hay mercado. «No había jugadores apetecibles en el mercado, estamos en un momento en que todo el mundo busca gente, no hay jugadores y hay que esperar o traer jugadores de la D-League que valen un dinero y nosotros de dinero no vamos muy bien», aseguró Guardia. No obstante, la continuidad de Juskevicius obedece también a otra necesidad del Tecnyconta, mejorar el porcentaje de triples. «Tenemos que mejorarlo porque cuando hemos estado acertados aun jugando mal hemos estado en partido».

Salva Guardia no descarta hacer incorporaciones y Kraljevic es el señalado para abandonar la plantilla en caso de que eso ocurra. «Tiene contrato y mientras lo tenga tiene que dar el 100%. Hasta ahora no lo ha dado y si no lo da pues buscaremos otras soluciones». Pero no cree que vaya a suceder a corto plazo. «Lo veo bastante complicado porque el mercado no es fácil». Y no supone una crítica a la confección de la plantilla. «Tienes que ver lo que puedes fichar. No había suficiente dinero, con los contratos que teníamos, para afrontar fichajes de esa índole porque los jugadores físicos son carísimos», explicó, añadiendo que la ficha de Kraljevic no llega a las seis cifras.

A su juicio, el bajón del equipo se ha producido por «lesiones, jugadores como Robin que han competido en verano con la selección y ahora les da un bajón, la lesión de Tomás, las de Sergi... Empiezas a sumar y no hemos estado bien todos en toda la primera vuelta. Ahora sí, creo que el bajón ya ha pasado y no hay excusa». Guardia espera una mejora en la segunda vuelta. «Falta tranquilidad. Tenemos que volver a competir, esa es la palabra clave en este club. Si competimos todos los partidos, al final sumaremos victorias», argumentó el director técnico.