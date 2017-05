Salva Guardia: «Queremos diez Marcos Knight en el equipo del año que viene»

—¿Qué balance hace el club de la temporada?

—El balance es claro. Si hay que dar una nota es claramente insuficiente, por todo lo que ha ocurrido, por implicación. Un insuficiente.

—¿Qué han aprendido para no volver a repetir?

—Durante esta temporada hemos aprendido muchas cosas, sobre todo yo que llevo cinco meses y ha sido un máster para mí. Lo que tenemos claro es que cuando se forma un equipo hay que formarlo con gente implicada, que sienta los colores y que entienda la idiosincrasia de la ciudad y la filosofía del club.

—¿Ese, la falta de implicación, cree que ha sido el mayor problema de este año?

—Tenemos muy buenos jugadores pero no ha habido equipo nunca. Ser equipo se demuestra en la cancha y nosotros no lo hemos demostrado. Lo ha notado el público, lo hemos notado nosotros. Lo más importante para jugar a esto no son los nombres ni la calidad, es formar un equipo y que la gente sienta el baloncesto. Que haya emociones, que el público y el equipo sean uno y ahí llegas a hacer cosas bonitas y que todo el mundo se sienta satisfecho.

—La primera decisión es la no continuidad de Luis Guil. ¿Lo tenían claro?

—Creo que han sido las circunstancias. Luis Guil ha hecho todo lo posible por sacar el equipo, el equipo venía muy tocado tanto físicamente como como equipo en sí. Él lo ha intentado todo, tuvimos una reacción el primer partido, que fue importantísimo, pero luego la mejoría no se ha visto y hemos vuelto al equipo que éramos antes. Tuvimos la suerte de sacar otro partido y salvarnos que es importante. Parece que hayamos bajado pero tenemos un equipo en la ACB y acaba de bajar un equipo que llevaba 30 años en la Liga. Hemos tenido una experiencia muy mala y tenemos que valorar estar en ACB.

—¿Qué perfil buscan?

—El perfil es claro, una persona trabajadora, si puede ser español porque creo que tenemos grandes entrenadores españoles, una persona no para un año sino para un proyecto. Las circunstancias serán las que serán, pero lo que buscamos es armar un proyecto y crear algo bonito.

—¿Encaja Ibon Navarro?

—Encajan muchos entrenadores en ese perfil. Ibon es un gran entrenador que ha estado en un equipo con muy pocos recursos que viene dando mucha guerra. Lo vimos la semana pasada en Manresa, lo vimos aquí también, con muy pocos recursos ha luchado. Pero hay muy buenos entrenadores en España y estamos en un periodo de reflexión. No queremos correr sino analizar bien todas las cosas. Ibon no es el único.

—¿Va a ser español?

—Primaremos que sea español.

—¿Va a ser la primera decisión?

—Claro, creo que es esencial. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un entrenador para poner los cimientos de este nuevo proyecto. Reynaldo y yo lo tenemos claro pero vamos con mucha calma, no queremos meter la pata. Queremos analizar todo mucho, aún no tenemos el presupuesto porque nos faltan cerrar unos espónsors y celebrar un consejo de administración que lo ratifique. Estamos en esa línea, no queremos correr. Ya sé que la gente tiene muchas ganas de que saquemos cosas pero pienso que después del batacazo que nos hemos pegado este año tenemos que hacer las cosas muy bien, con tranquilidad y cimientos sólidos.

—¿Ya sabe cuánto dinero va a tener para fichar?

—Más o menos tenemos una idea pero es muy variable porque estamos trabajando con patrocinadores y puede ser más o menos. Y tiene que ratificarlo el consejo.

—¿Más o menos que la pasada temporada?

—No lo puedo decir exactamente. El presidente dijo que el patrocinador principal va a seguir, que es Tecnyconta con Emilio (Garcés), y es muy importante para nosotros. A partir de ahí queremos conseguir más espónsors, estamos trabajando en eso, tenemos un plan y estamos en ello.

—¿Hay alguna decisión tomada con respecto a la plantilla?

—Tenemos claro que tenemos tres jugadores con contrato, Tomás Bellas, Sergi García y Jonathan Barreiro, que a día de hoy son jugadores de Basket Zaragoza. Estamos analizando jugador por jugador y no tenemos ninguna decisión tomada aún sobre nadie. Estamos analizando un informe de cada uno pero tampoco podemos lanzarnos a fichar o a renovar porque tampoco tenemos entrenador. Primero tenemos que fichar al entrenador para estudiar la situación anterior y elaborar un plan de futuro.

—¿Va a seguir Tomás Bellas?

—Del club no ha salido que no vaya a seguir. Tomás es uno de los jugadores más implicados, ha jugado a baloncesto este año poniendo en riesgo su salud seriamente dos veces. Mientras su cuerpo ha aguantado ha estado ahí, su juego este año ha tenido altibajos por eso. Me quedo con el último partido en Manresa dando la cara 100%. La ha dado siempre, atrás la ha dado siempre. Pero ha tenido cosas muy serias, la última bastante grave. Hemos necesitado tiempo y gente del exterior para recuperarlo porque era complicado. Tomás a día de hoy es jugador del club y queremos que siga al año que viene.

—¿Como primer base?

—Teniendo a Sergi, Tomás es el primer base. Otra cosa es que él no quiera seguir, pero hablé ayer con él y no es el caso. El futuro no lo podemos adivinar, pero a día de hoy es jugador del club. Yo no puedo saber si va a venir otro club a por él, por ejemplo.

—¿Norel ha sido otro de los jugadores implicados?

—Henk es un jugador que lleva cinco años aquí y es un jugador que siente mucho este club y la ciudad. Es una muy buena persona, un jugador implicado. Termina contrato y vamos a valorar muchas cosas. Por supuesto el presupuesto es básico para saber a qué jugadores podemos optar y el entrenador es básico para saber sus preferencias.

—¿Y Marcos Knight?

—Tenemos una opción y estamos trabajando en ella. Lo que tenemos claro es que queremos jugadores con la implicación, el esfuerzo y el trabajo de Marcos. Con la situación personal que ha tenido, que la sabíamos desde el principio, él nos dijo que iba a aguantar aquí hasta el final. No hemos fallado con él, era lo que buscábamos. Queremos diez Marcos el año que viene.

—Dice que no se equivocaron con Knight. ¿Pero era lo que necesitaba el equipo?

—Sí. A veces no podemos dar toda la información que tenemos. Teníamos pocos recursos para fichar, eso lo sabía todo el mundo y lo sabía yo cuando llegué. Cuando llega el momento en el que el consejo nos da el OK para fichar tenemos a Tomás con una lesión bastante seria que, si se complicaba, era de operación segura. Y en ese momento teníamos a Gecevicius con una rotura de fibras en el gemelo. Estudiamos los partidos que nos quedaban y vimos la opción de pasar al cinco a Fotu y que Robin jugara de cuatro. Nos salió la oportunidad de fichar a Marcos y lo fichamos. Si hubiéramos tenido más dinero y el mercado de cincos hubiera sido mejor, que era un poco desastre, hubiéramos fichado un pívot. Pero no fue el caso.

—¿Están contentos con la aportación de Gecevicius?

—Gets ha dado lo que ha podido. Es un tipo de jugador muy especial que, cuando se fichó, todos sabían como era. Es un gran tirador, en defensa es lo que es, está clarísimo, y no ha salido bien pues no ha salido bien.

—¿Y con su implicación?

—Como dijo el presidente no es cuestión de uno sino de muchos jugadores. Los resultados del equipo no se dan porque uno o dos no tengan implicación, es un grupo de doce personas y cuando la cosa va mal no es por dos.

—¿Otra de las cosas que quieren corregir es que no haya jugadores sin utilizar como ha sucedido con Kraljevic?

—Lo que tenemos claro es que tenemos que tener una plantilla de jugadores que jueguen y que compitan todos por un puesto. No puedes tener a dos o tres jugadores, en una plantilla corta, que no jueguen. También es verdad que teniendo unos jugadores y unos contratos adquiridos sin capacidad de maniobra pues ha sido difícil hacer la plantilla. Lo que nosotros queremos ahora es una plantilla compensada, que compitan entre ellos, con mucho trabajo.

—¿Qué le ha pasado a Fotu?

—Cada uno tiene su carácter. Las circunstancias de la temporada afectan a unos jugadores más que a otros. A Fotu le ha afectado. Es una persona muy reservada, es difícil llegar a él. Cuando está bien es un jugador increíble pero cuando le da por pasar desapercibido, pasa desapercibido.

—¿Jelovac puede encajar la temporada que viene o está muy señalado ya?

—Al final cuando quieres renovar a un jugador que lleva tantos años en el club tienes que hacer un estudio desde que ha llegado, cómo ha sido su evolución. Estamos en ello. Lo que pasó en Manresa no nos gusta a nadie, nos afectó bastante, fue un día muy duro para todos. Seguimos estudiando a cada jugador.

—¿Van a imponerle sanción?

—Estamos estudiando la situación y vamos a tomar las medidas pertinentes al caso. Tenemos un consejo que tiene que analizar las cosas y tomar una decisión.

—¿Benzing tiene opciones de seguir o tiene una ficha demasiado alta?

—Es un gran jugador, con mucha calidad, que va a ser muy buscado, con un caché alto. Ha demostrado que puede jugar de cuatro y de tres. Vamos paso a paso, analizando jugador por jugador y no tenemos decidido nada. Lo único es que queremos gente con implicación, trabajadora, y que entienda la idiosincrasia de la ciudad y del club.

—¿Habrá más españoles?

—Por supuesto.

—¿A qué tipo de españoles puede acceder el club?

—Claro, ese es el tema. Los diez mejores españoles están en la NBA. Los siguientes diez, en los mejores equipos españoles. Y los siguientes diez, hay bofetadas por ficharlos. Nosotros estamos creándonos nuestro propios jugadores de cantera, nacionales e internacionales. La gente lo que demanda, se vio el otro día, cuando cambian a Marcos, aplauden, cuando cambian a Sergi, cuando Tomás está bien. Queremos eso. Un equipo que transmita, no un equipo plano.

—¿Esa es la idea del Tecnyconta 2017-18?

—Está claro, nuestra idea es de un equipo que transmita, que se deje el alma y que luche hasta el último segundo. Este año no hemos luchado hasta el último segundo, hemos tenido un equipo planísimo, de más bajos que altos y no queremos eso.

—¿Cómo se siente por no haber podido enderezar el rumbo del equipo?

—El presidente cuando me fichó me dijo exactamente por lo que íbamos a luchar, venía preparado para eso. Me dijo, Salva, este año vamos a luchar por la permanencia y vamos a tener poco dinero para fichar. Tú sabes lo que es eso, lo has vivido mil veces en la cancha, intenta adaptarte lo más posible y ayudar lo más posible. Hemos tenido reuniones, he intentado ayudar en todo lo posible pero tanto yo como el presidente, el entrenador, preparadores físicos… Todos hemos intentado ayudar pero cuando no es posible, no es posible. El equipo es de una manera y no hemos podido cambiarlo.

—¿Ha habido problemas en el vestuario, fricciones, envidias?

—Al revés. Creo que se han llevado todos demasiado bien, se han llevado muy bien fuera de la cancha. Pero lo que importa es jugar bien. Yo he jugado en equipos con mis mejores amigos de ahora y me he pegado con ellos constantemente. Pegarme, discutir, en la cancha, pero luego sacábamos los partidos. Pero teníamos un equipo al que le falta mucho carácter.

—¿Estudiaron más cambios?

—Hicimos muchos malabares. En el momento que cortamos a Holt es un tema claramente de rendimiento pero también es para abrir ese espacio salarial para fichar a otro jugador porque si no era complicado. Al final cambias el entrenador, ese dinero va para el entrenador y el consejo tiene que hacer un esfuerzo y podemos fichar a Marcos. Pero no había ninguna posibilidad más. Hay equipos que se endeudan, yo he venido de una situación así y al final pasa lo que pasa. Es un ejercicio de responsabilidad. El presidente tiene claro que no te puedes pasar en lo económico porque si no tarde o temprano lo pagas.

—¿Han conseguido no aumentar la deuda?

—Hemos conseguido no aumentar la deuda. Que es muy importante.