Saúl Ordónez bate el récord de España de 800 metros

El leonés Saúl Ordóñez ha batido este viernes en Mónaco el récord de España de 800 metros con una marca de 1:43.65 que le ha dado el tercer puesto en una carrera que arrojó la mejor marca mundial del año, a cargo del botsuanés Nijel Amos con 1:42.14.

Ordóñez, medallista de bronce este año en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham, rebajó en 9 centésimas el récord nacional anterior, conseguido por Kevin López en esta misma pista del estadio Luis II monegasco en el mitin de hace seis años. El atleta sevillano le ha felicitado rápidamente en las redes.

¡A tus pies Saul! Con los que he hablado alguna vez del tema lo sabéis, siempre he mantenido que si alguien me lo arrebataba sería él.

Lo tiene todo para triunfar, calidad y valentía en la pista.

Hoy mismo cumplió mi récord de España 6 años, mismo sitio y mismas 9 centésimas. pic.twitter.com/0kPn9yasxA