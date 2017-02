La SD Huesca arranca un punto tras un partido vibrante

3Elche: Juan Carlos, Luis Pérez, Pelegrín, Túñez, Iriondo (Malonga, m,82), Dorca, Fabián (Álex Fernández, m.46), Hervías, Pelayo (Liberto, m.60), Borja Valle y Nino..

3SD Huesca: Sergio Herrera, Akapo (Jair, m.82), Carlos David, Iñigo López, César Soriano, Aguilera (Sastre, m.64), Melero, Alexander González, Samu Sáiz, Vadillo y Borja Lázaro (Vinicius, m.70).

3Goles: 0-1, m.27: Vadillo 1-1, m.66: Pelegrín.

3Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño).

3Tarjetas: Amarillas por el Elche a Borja Valle y Albert Dorca, y por la SD Huesca a Vadillo y Melero.

ELCHE 1

SD HUESCA 1

Elche y SD Huesca empataron ayer a un tanto en un encuentro vibrante, jugado a muy buen ritmo por ambos conjuntos y en el que, sobre todo en el primer periodo, unos y otros trataron de buscar la victoria. Diferente fue la dinámica del segundo tiempo, en el que el Elche fue más protagonista ante un Huesca que buscó el gol al contragolpe y se vio encerrado en el área en los minutos finales.

Mediado el primer tiempo llegaron dos opciones claras, una en un disparo lejano de Iriondo para el Elche y, a continuación, en otro de Samu Saiz para el equipo aragonés. Sin embargo, en un momento del partido en el que el Elche parecía imponer su ley, un impresionante remate de Vadillo no dio alternativa a Juan Carlos y el 0-1 subió al marcador. El gol dio paso a una fase de cierta intensidad ante la meta oscense que se cerró cuando el Huesca consiguió recuperar el balón y volver a acercar a la meta de su rival en pos de un segundo tanto que habría resultado letal. Con todo, la mejor ocasión del Elche para empatar llegó en el minuto 42 en un disparo que Hervías envió al larguero.

La tónica del encuentro no cambió en los primeros compases de la reanudación, aunque a medida que pasaban los minutos se veía un Elche más ofensivo, urgido por la necesidad de lograr el gol del empate. El partido era de alternativas porque el Elche no conseguía dominar por completo la situación y el Huesca no renunciaba a cerrar el encuentro con un nuevo tanto.

Mediado este periodo, en el saque de una falta, Pelegrín cabeceó el gol del empate, que pasó a reflejar el equilibrio de fuerzas que caracterizaba al encuentro y al que a punto estuvo de dar réplica el visitante Sáiz en un disparo que dio en la base de un poste de la meta ilicitana.

Sin embargo, en el cuarto de hora final, el dominio pasó a ser del conjunto local, que se adueñó del balón, aunque sin apenas disponer de ocasiones claras de gol. En el último minuto le fue anulado un gol al local Dorca en una acción en la que no quedó claro si el árbitro había pitado falta o fuera de juego de Malonga.