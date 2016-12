El secreto de Lituania

Lituania es un país pequeño. Sus poco menos de tres millones de habitantes le convierten en el estado número 35 en población de los 50 europeos, pero su lista de jugadores de baloncesto contempla algunos de los más destacados de la historia continental. No es algo reciente, Lituania fue campeón europeo en 1937 y 1939, el núcleo duro de la selección soviética estaba compuesto por jugadores lituanos y nombres como Sabonis, Marciulionis, Homicius, Kurtinaitis o Karnisovas convierten a este país báltico en la gran factoría de jugadores europeos junto a los Balcanes.

¿Cuál es el secreto? «Es el deporte número uno en todo el país, todos los niños juegan al baloncesto en la escuela. Actualmente es el mejor deporte en el país, no hay otra opción. Los padres llevan a los niños a practicar desde que son pequeños, todo el mundo lo entiende y a todo el mundo le gusta. Por eso pienso que tenemos tantos jugadores y es tan importante», explica Martynas Gecevicius. Su compatriota Adas Juskevicius coincide. «Tenemos una gran tradición desde hace muchos años, es el primer deporte del país y todo el mundo quiere jugarlo porque hay una selección exitosa y clubs exitosos, así que la gente no se plantea jugar al fútbol o al tenis, tenemos baloncesto. En Lituania es como la segunda religión».

Los dos jugadores del Tecnyconta Zaragoza son producto de un buen «sistema» como ellos mismos explican. Del buen trabajo de la federación nacional, de los buenos entrenadores y, por supuesto, de la pasión que siente todo el país por este deporte. Y son producto también de las dos grandes escuelas del país. «Hay dos grandes escuelas, la Marciulionis en Vilna y la Sabonis en Kaunas. Yo empecé en la Sabonis y él en la Marciulionis, éramos competidores», explica Juskevicius. «Vilna-Kaunas es el gran derbi de Lituania, es como un Barça-Madrid», añade Martynas. «Empecé a jugar cuando tenía siete, así que llevo ya veinte años. He tenido muchos entrenadores y compañeros. Estuve diez años en la escuela Marciulionis y a los dieciséis ya era jugador profesional», puntualiza.

Han tenido muchos nombres en los que fijarse, de los que aprender. «Crecí con Macijauskas, uno de los mejores tiradores para mí, y Saras Jasikevicius, un gran base. Esos son mis ídolos del baloncesto lituano», dice Gecevicius. «Mi ídolo es Martynas Gecevicius (risas). La verdad es que me gustaba fijarme en los grandes jugadores e intentar aprender algo de todos ellos, de los buenos tiradores, de los buenos penetradores, de los buenos pasadores. He intentado aprender de todos ellos más que tener un único ídolo», indica Juskevicius.

Los lituanos juegan, entienden y siguen el baloncesto. «Depende, en Kaunas está siempre lleno en Euroliga y en Liga. En Vilnius tienen más problemas porque el equipo no va tan bien y la gente ha dejado de ir. Pero estamos en una buena situación porque la gente sigue yendo a los pabellones», opina Gecevicius. Con la selección no hay duda. «Cuando juega el equipo nacional todo el mundo está pendiente y llena los pabellones», dice Juskevicius. «Sí, en ese caso da igual dónde juegue. La selección despierta una gran pasión», añade Gecevicius.

Una gran pasión y una gran presión. Porque Lituania siempre tiene que pelear por las medallas. «Por supuesto, es normal, Lituania siempre pelea por los primeros puestos, siempre ha sido así», dice Juskevicius. «La gente no acepta otra cosa, no acepta un séptimo u octavo puesto», le interrumpe Gecevicius. «Queremos los primeros puestos, queremos medallas, así que es una presión extra para entrenadores y jugadores», habla de nuevo Juskevicius. «Tiene que ser así, esa presión te ayuda a ser mejor. Si no le importara a nadie no habría una razón para trabajar más duro y mejorar para ir al equipo nacional en verano», añade Gecevicius. Dos jugadores producto de un país único que brillan en el Tecnyconta.