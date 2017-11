Sergi García: «Cuando debuté sentí una emoción increíble»

Sergi García vive en una nube después de jugar sus primeros minutos con la selección española. Lo que hace unos meses podía catalogarse de una hermosa ficción ha terminado por convertirse en toda una realidad. El base balear untó su pulgar en tinta y luego impregnó su huella en la larga lista de jugadores internacionales, además se posicionó como el primer jugador del Basket Zaragoza 2002 que ha conseguido jugar con la selección absoluta: «Sentí lo mismo que cuando debuté en Zaragoza, fue una emoción increíble», explicó Sergi García.

Aquel chico criado con su familia en el pueblo balear de Sa Rápita, curtido en el patio del colegio San José Obero de Palma, alcanzó el pasado domingo su sueño. Se convirtió en el séptimo balear en disputar un partido con la selección española, algo que cumplió en el encuentro ante Eslovenia del pasado domingo, con victoria por 92-84. «Ha sido una semana bastante emocionante, fue todo un orgullo estar en la selección. He vivido unos días de aprendizajes y muy buenos momentos», aseveró el jugador del Tecnyconta. Sergi García comentó que el ambiente que se respiró en la concentración fue excepcional, en una citación mermada por la ausencia de los primeros espadas del panorama balocentístico nacional: «Se vivió al principio un poco de tensión por todos los comentarios que decía la gente sobre el equipo, pero los hemos sabido llevar bien. El ambiente ha sido increíble, se ha sabido jugar bien y las ideas se tenían muy claras».

Sergi se consagró con una victoria ante la vigente campeona de Europa en el Coliseum de Burgos. Saltó a la pista al filo del descanso, dando la alternativa a Jaime Fernández. Durante los primeros instantes concedió una falta personal y originó una pérdida, pero el balear sacó a relucir su brega para robarle la cartera a Jaka Blazic, alero del Morabanc Andorra, y posteriormente anotar una canasta al finalizar una contra. «Después del error que había cometido tenía que salvarlo como fuese. Cuando tienes esto dentro la jugada te sale sola. Vi el balón y me tiré con todas mis ganas para quitarle la pelota», explicó Sergi.

LA PRIMERA VEZ

Son muchas las voces que vaticinan el brillante futuro que le aguarda a Sergi García, siendo uno de los jugadores revelación de la presente campaña en la Liga ACB. Si su progreso sigue por las vías de la lógica deportiva podrá sumar muchas más convocatorias con la selección española a su expediente. «Sergio Scariolo nos agradeció nuestra presencia con una emotiva charla al finalizar el encuentro, estaba muy contento con nosotros. No nos prometió nada para los próximos partidos, ojalá podamos volver», comentó Sergi. Por el momento, solo quiere disfrutar del presente. «Tengo que agradecer al club y a los entrenadores de aquí, pero sería muy injusto que no me acordase de todos los entrenadores de Mallorca y de mi familia, que me ha apoyado en todos los momentos difíciles. Estoy viviendo un momento dulce y solo espero que se alargue. Ahora solo estoy centrado en el partido del domingo ante el Barça y con mi equipo», concluyó el jugador del Tecnyconta.