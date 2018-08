Sergio García sobre la Ryder Cup: "Si no la quieren ver que no la vean"

El golfista Sergio García respondió de malos modos a un periodista de TVE que le formuló una pregunta que debía servir para promocionar la Ryder Cup en Teledeporte, competición que se celebrará en París, entre el 28 y el 30 de septiembre.

El jugador castellonense, que al parecer no tenía muchas ganas de hablar, se mostró distante, malhumorado y sin ganas de contestar. El periodista le formuló la siguiente pregunta: "Es para el programa especial de la Ryder en Teledeporte. ¿Para los que no saben de golf, qué hace que la Ryder sea un espectáculo deportivo?". Sergio García contestó muy escuetamente: "Que lo vean si quieren y si no lo quieren ver que no lo vean. Yo que sé, que quieres que te diga".