Sergio Ramos, tendencia mundial en Twitter por su falta a Salah

Sergio Ramos consiguió el sábado encauzar la final de la Champions contra el Liverpool y alzarse a lo más alto de la chismología mundial en Twitter y ser tendencia internacional. Su aparatosa falta al egipcio Mohamed Salah, que supuso la baja por lesión del jugador, ha sido objeto de memes de todo tipo en las redes sociales. La lesión de Salah llegó tras un forcejeo con el capitán del Real Madrid quien terminó cayendo sobre el brazo del delantero del equipo británico. Duras críticas se han difundido en Twitter desde entonces acusando a Ramos de haber lesionado intencionadamente a Salah para conseguir el triunfo del Madrid.

Sergio Ramos envió anoche un mensaje cariñoso a Salah y le deseó una "pronta recuperación". "El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera", publicó Ramos en su cuenta oficial de twitter.

Real Madryt - Liverpool FC 3-1. MMA Fighters of All Time-Sergio Ramos.

Jurgen Klopp compared Sergio Ramos' challenge on Mohamed Salah that injured the star attacker in the Champions League final to wrestling.#UCLFinal #Liverpool #TheReds #ronaldo #salah #sergioramos pic.twitter.com/oQwk22IVNk