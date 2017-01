El Sevilla valora repescar a Juan Muñoz y que se quede en el filial

La situación de Juan Muñoz hace días que apunta a una salida del Real Zaragoza, a que el club aragonés rompa el acuerdo de cesión que tiene con el Sevilla por esta temporada y el delantero utrerano tome otro rumbo. Sin embargo, el club andaluz aún no tiene decidida su posición con el todavía jugador zaragocista. Sí tiene claro que no le intereresa en absoluto que se quede en La Romareda sin jugar. Es verdad que puede ir cedido a otro equipo de Segunda, con el Almería como más interesado, mientras pierde fuerza la candidatura del Córdoba, pero no lo es menos que la posibilidad de que regrese a Nervión y se quede allí con ficha del filial y a caballo entre el segundo equipo, que está en la categoría de plata, y trabajando de forma puntual a las órdenes de Jorge Sampaoli con la primera plantilla, va tomando fuerza y ahora es una opción muy real.

El Sevilla está buscando un punta joven en este mercado de enero para que haga ese papel. Ha tanteado varios nombres y tiene algún otro encima de la mesa, pero el paso de los días está haciendo que coja fuerza la posibilidad de que esa labor la realice Juan Muñoz.

Los agentes del ariete, encabezados por René Ramos, hace tiempo ya que le transmitieron a la dirección deportiva sevillista el deseo de Juan Muñoz de abandonar el Zaragoza en este enero. Lo hicieron antes de Navidad. Su situación a las órdenes de Agné es cada vez más clara. Desde Cádiz no juega (tres partidos, frente a Oviedo, Rayo y Girona), ante el conjunto gerundense se quedó en la grada, al ser uno de los descartes, y ayer le dejaron fuera de viajar a la isla unas molestias lumbares de última hora, en el día en que el técnico de Mequinenza iba a dar la citación.

LAS POSICIONES / El Sevilla tenía en Carlos Fernández, uno de los delanteros más prometedores de su cantera, esa figura a caballo del primer equipo y del filial, pero el punta se lesionó a mediados de octubre y estará de baja lo que resta de temporada. Su recambio, fichado en noviembre, fue Marc Gual, procedente de las categorías inferiores del Espanyol, pero no está dando el nivel esperado, aunque sí está acumulando minutos en el Sevilla Atlético. Si finalmente recupera a Juan Muñoz, que tiene contrato hasta 2019 con la entidad de Nervión, el club sevillista reforzaría el ataque de su segundo conjunto para amarrar con menos apuros una permanencia en la categoría de plata que tiene encauzada y ganaría una opción para entrenarse con el primer equipo.

Juan Muñoz y el Sevilla decidieron en verano buscar una salida al jugador para que tuviera minutos en un conjunto importante de Segunda. El ariete fue tanteado por Levante, Córdoba y Amería, pero fue el Zaragoza el que logró su cesión sobre la bocina del mercado. Juan Muñoz ha jugado 15 partidos, siete de titular y ha anotado tres goles (Numancia, Sevilla Atlético y Mallorca). Tanto el deseo del futbolista como el del Zaragoza es finalizar ahora esa cesión y el Sevilla no desea que su futbolista se quede sin jugar hasta final de temporada. El Zaragoza necesita liberar masa salarial para poder fichar a otro delantero, con Chuli como primer candidato, si bien no hay acuerdo aún con el Almería, que pide una cantidad por la cesión además de hacerse cargo de la mitad de la ficha, que asciende a 350.000 euros anuales.

El Almería ha vuelto a interesarse por Juan Muñoz y los dirigentes del club andaluz han hablado ya en varias ocasiones con los agentes del jugador, aunque con Fernando Soriano tambaleándose en el banquillo queda por ver qué decisiones toman después. Es verdad que también buscan un 9 con mayor poder aéreo, pero la capacidad rematadora de Juan Muñoz convence en el club almeriense. Mientras, el Córdoba parece alejarse como posible destino. Así se asegura desde la entidad cordobesa cuando se le cuestiona fuera de los focos por el delantero utrerano. Han fichado al mediapunta Javi Lara, buscan un central y, si llega algo más al Nuevo Arcángel, dependerá de las salidas que se den en la recta final de mercado.