«Si vienen y pagan, no podemos hacer nada»

Ayer a última hora no había confirmación oficial de que el Valencia hubiese pagado al Tecnyconta Zaragoza la cláusula de rescisión de Sergi García, que se sitúa por encima de los 200.000 euros. Casi nadie duda, no obstante, de que el club levantino lo hará y el base dejará de pertenecer a la disciplina rojilla en breve. Ayer, Jota Cuspinera, técnico del primer equipo del Basket Zaragoza 2002, confirmó el interés de la entidad valenciana. «Anteayer (por el martes) a las once y media de la noche tuve una llamada del club en la que se me informó de que el Valencia se había puesto en contacto 15 minutos antes para informar de que querían pagar la cláusula y llevarse a Sergi. Ante eso no podemos hacer nada. El jugador es de quien paga la cláusula. Ahora estamos a la espera de que la hagan efectiva», dijo el entrenador del cuadro aragonés, que insistió en que «si vienen y pagan la cláusula, no podemos hacer nada».

De momento, llegue antes o después el desembolso del Valencia Basket, Sergi García no podrá jugar con el Tecnyconta al tener una rotura en los isquiotibiales. «Mientras no paguen, sigue siendo jugador del Basket Zaragoza pero está lesionado. Mientras siga siendo jugador nuestro, las posibilidades de que juegue contra el Unicaja son mínimas. Tiene una lesión que requiere de un tratamiento y una recuperación», manifestó Cuspinera, que incidió en la explicación primera: «He querido mencionar esa hora para dejar claro que Sergi tiene una rotura fibrilar de 89 milímetros y el domingo, cuando jugamos contra el Barça, nadie en el club teníamos alguna información de que un club fuese a pagar la cláusula por Sergi. No jugó porque estaba lesionado».

El entrenador negó rotundamente que se hubiese protegido al base balear al conocerse la información de su marcha al Valencia. «La recomendación fue de 15 días por la rotura. En ese momento pensé que nos tocaba en casa contra Barça y Unicaja, pero que esa rotura podría pasar a ser de dos centímetros. Y pensé que luego teníamos al Joventut, el Murcia, el Sevilla y el Estudiantes. Ante el riesgo de tenerlo dos meses parado, mejor que sean 15 días. Cuando el domingo no jugó, no jugó porque está lesionado».