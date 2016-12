Siete acaban en 2017

Hasta ocho jugadores terminan su vinculación con el Real Zaragoza el próximo 30 de junio. De ellos, Juan Muñoz la finaliza porque acaba su cesión del Sevilla por una temporada (en Nervión tiene contrato hasta 2019), aunque es posible que el delantero sevillano vea concluido ese préstamo en enero, porque no se siente a gusto con su rol en el equipo y el Zaragoza ve bastante bien esa salida para intentar fichar a un ariete alto y fuerte, a un 9. Así que en realidad son siete los futbolistas que terminan su vínculo contractual con el Zaragoza, porque Juan Muñoz no es un jugador en propiedad del club aragonés. Y sí lo son, por el momento, Cabrera, Bagnack, Marcelo Silva, Wilk, Lanzarote, Dongou y Ángel. Todos ellos son libres para negociar con otro club dentro de poco más de una semana, a partir del próximo 1 de enero.

Entre esos siete futbolistas hay casos más peculiares que otros. Los dos más inquietantes son los de Cabrera y Ángel, dos futbolistas con cartel y cuya continuidad en el Zaragoza no se antoja sencilla. Todo lo contrario. El central uruguayo estuvo cerca de ser traspasado en verano. Tuvo ofertas en firme e importantes para el Zaragoza de México (Tijuana y Jaguares) y Bélgica (KRC Genk), sitios donde no quiso ir, y estuvo en la agenda de varios clubs de la Championship, que al final no dieron el paso.

Cabrera, cuyo salario ronda los 300.000 euros, rechazó la oferta de renovación que le planteó el Zaragoza por dos temporadas a finales de agosto y su padre y representante tiene previsto venir en pocos días, antes de que acabe el año, por lo que podría haber una nueva toma de contacto. Lo cierto es que las posibilidades de que renueve su vinculación con el Zaragoza son bastante remotas en el mejor de los casos.

Las pretensiones salariales del central, de 25 años, son elevadas y sigue manteniendo clubs en el extranjero interesados en él, aunque el jugador y su entorno son más partidarios de acabar su contrato en el Zaragoza y negociar como agente libre, por lo que una salida en enero, si se planteara y fuera ahora rentable para el club aragonés en el apartado económico, no es demasiado factible.

EL NIVEL DE ÁNGEL / Ángel, que cumplirá 30 años el 26 de abril próximo, firmó en el verano del 2015 por dos años y acaba su vinculación en junio. El delantero canario está viviendo su mejor temporada anotadora como profesional. Ya ha hecho 10 dianas cuando todavía no se ha llegado ni al ecuador de la competición (faltan dos jornadas), es indiscutible para Raúl Agné, como lo fue antes para Luis Milla, y su récord goleador en una temporada, los 16 goles que hizo en el Elche en la 10-11, lo tiene muy a tiro. Si mantiene el ritmo actual lo superará de sobra. El Zaragoza no estimó conveniente en verano sentarse a negociar con Ángel y de momento no lo ha hecho en estos meses. El jugador tiene cartel en Segunda, un reconocimiento que su rendimiento en el curso actual ha aumentado.

Lanzarote y Marcelo Silva son otros dos casos diferentes. Son jugadores interesantes por el rendimiento para una continuidad en el club, sobre todo en Segunda, pero que solo firmaron por una temporada. Lanza lo hizo por un curso más otro opcional a finales de julio tras un proceso de renovación tortuoso y largo. Eso sí, como dijo el propio futbolista, «el segundo año es opcional según le convenga al club y a mí». Hay un clausulado en ese segundo año y en algunas de esos apartados esa temporada adicional se podría activar en función del rendimiento. Marcelo Silva firmó hasta el 30 de junio del 2017, pero si se sube a Primera tiene un año más de forma automática.

También acaba en 2017 Dongou, que llegó en la pasada revolución de enero, hace ahora un año. Su nivel fue discreto en la media campaña anterior y en la actual ha estado lastrado por un esguince de rodilla, pero es un jugador del agrado de Agné y aún está a tiempo de revertir con fútbol su difícil continuidad.

LOS CEDIDOS / Wilk, ahora de baja tras romperse la rodilla en septiembre y que lleva dos temporadas con un calvario de lesiones, tiene nulas opciones de seguir, lo mismo que Bagnack, salvo cambio radical en el nivel ofrecido por el central camerunés, que hasta ahora no ha convencido. En principio, el club le ha transmitido a Bagnack que la idea es que seguirá en enero y que acabará su contrato, pero no se puede descartar un adiós en el mercado invernal.

¿Cómo está el resto de la plantilla? Hasta el 30 de junio 2018 tienen contrato Irureta, Casado, Isaac, José Enrique, Erik Morán, candidato a salir este enero, Cani, Javi Ros, Edu García, Xumetra, Barrera y Zapater. Y para el 2019 quedan Ratón, Fran y Popa, que posee todos los números para irse cedido en enero.

El Zaragoza tiene cedido a Jorge Díaz en el Reus, de donde regresará en junio y con contrato hasta 2018. También lo tienen hasta esa fecha Ortí, que renovó en verano para irse a la Cultural Leonesa, y el meta Alcolea, cedido al Toledo. También está a préstamo Abraham en el Levante, pero el catalán, con contrato hasta 2018, no regresará. Si juega 25 partidos de Liga en el Levante y sube el equipo granota se activará un contrato con esa entidad (lleva nueve por ahora) y, si no cumple eso, ha pactado la indemnización con el Zaragoza para no regresar.