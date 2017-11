Sin margen para el Madrid

El Real Madrid encara con esperanzas la decimotercera jornada de la Liga Santander, en la que recibe en el Bernabéu al Málaga (16.15 horas) con el objetivo de recuperar la pegada perdida y extender la exhibida en Champions ante el Apoel, para recortar distancias por el duelo entre el Barcelona y el Valencia. Cristiano Ronaldo y Benzema, ambos con un solo tanto en Liga, tienen marcado en rojo en su calendario el duelo contra el Málaga. Los dobletes que endosaron al Apoel en Nicosia deben cambiar el rumbo que llevan en la competición doméstica, en la que el Real Madrid añora sus goles y lo paga caro en la clasificación, a 10 puntos del líder, un Barcelona que encara la complicada visita a Mestalla.

Aunque la enfermería madridista se va vaciando, Zidane no la vacío del todo. Sí convocó ya a Kovacic y a Keylor Navas, pero no lo hizo con Gareth Bale. No parece tener intenciones de forzar al galés, tras sus muchas y recientes lesiones musculares. Bale, de hecho, cada vez tiene más cerca su salida del club blanco.

Florentino Pérez no lo confirma por ningún canal, pero todo lleva a pensar que está más que arrepentido de no haberse sentado a negociar con el Manchester United el verano pasado para tratar el traspaso de Gareth Bale, a quien Mourinho está seguro de poder sacar todo el partido que no han podido sacarle en el equipo blanco en los cuatro años largos que lleva de madridista.

Cuentan que el club de Old Trafford estaba dispuesto a poner sobre la mesa más de 100 millones de euros y que volverá a la carga en este mercado de invierno, con una cifra parecida y siempre que los músculos de Gareth no le vuelvan a jugar una mala pasada. Y fuentes de la entidad blanca apuntan a que el jugador presiona para que le abran las puertas con el fin de volver a su tierra.

SIN RAMOS Y CON VALLEJO / Mientras, Zidane pierde a Marco Asensio, lesionado en su pierna derecha y por sanción no podrá contar con Nacho, lo que no forzará la decisión con Ramos. El capitán se fracturó la nariz y podría haber jugado con una máscara. No lo hará, porque Zidane no lo citó. Así, el exzaragocista Vallejo tiene todos los números para jugar de titular ante el cuadro malaguista.