El sindicato internacional de ciclistas rechaza los frenos de disco

La Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) ha comunicado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que, mientras no se garanticen todas las condiciones de seguridad, los corredores no están a favor de las bicicletas equipadas con frenos de disco, a pesar de que ya algunos ciclistas estén usando bicis equipadas con este sistema en las carreras que han abierto la temporada, una circunstancia que tampoco es del agrado del sindicato internacional que lidera el excampeón del mundo y ganador del Giro, Gianni Bugno. "Como hemos dicho en numerosas ocasiones no estamos en contra de innovaciones tecnológicas, pero antes que nada nos preocupamos por la seguridad del corredor", ha explicado Bugno, en una nota oficial.

El sindicato internacional considera que "los corredores finalmente serán favorables al uso de estas nuevas tecnologías" aunque, en opinión de Bugno, "cuando las medidas preventivas que se han pedido se atiendan".



LAS PETICIONES DEL SINDICATO



La ACP envió a la Comisión de Material de la UCI tres peticiones con las que se reanudarían las pruebas con los frenos de disco: que los bordes de los discos se redondeasen, que fuesen cubiertos externamente por un cárter de seguridad (una pieza que lo proteja) y que, cuando se realicen las pruebas, todos los ciclistas utilicen el mismo sistema para que sus bicicletas dispongan de la misma eficacia de frenada.

Los frenos de disco entraron en polémica cuando el año pasado, en el transcurso de la París-Roubaix, Fran Ventoso, entonces en el Movistar y ahora en el BMC, sufrió importantes cortes en una pierna. Por esta razón, la UCI los prohibió aunque ahora ya se ha mostrado favorable a los frenos de disco, razón por la que algunos equipos y corredores ya los están usando de nuevo.