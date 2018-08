Son, la estrella del Tottenham que se quiere librar de la mili en los Juegos Asiáticos

Heung-Min Son vive un momento dulce en lo fútbolistico. El surcoreano es indiscutible en el Tottenham, donde disputó 53 partidos la temporada pasada, y es uno de los jugadors con más proyección del fútbol mundial. Sin embargo, su carrera deportiva vive un ultimátum: depende de triunfar en los Juegos Asiáticos que empiezan este martes. En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio y todos los ciudadanos tienen el deber de haber ingresado en él antes de cumplir los 27 años. Son, que ya tiene 26, será llamado a filas y deberá estar, como mínimo, 21 meses de servicio.

Solo le queda una bala en la recámara. El Estado no es flexible en estos términos pero si hay una posible exención para los deportistas profesionales: aquellos que logren éxitos internacionales con su selección, como ganar unos Juegos Olímpicos o los Juegos Asiáticos, pueden evadir su obligación de prestar el servicio militar.

Llanto en el Mundial

Son, y el resto de integrantes de la selección, también tenían en Rusia una oportunidad para salvarse. Pese a que, técnicamente, solo les valía ganar la Copa del Mundo, la excepción hecha con el combinado surcoreano del 2002, que llegó a cuartos de final en su Mundial, ponía el estar entre los ocho mejores como el objetivo a alcanzar. En un grupo con Alemania, México y Suecia, las opciones eran difíciles pero se esfumaron a la primera de cambio. Tras perder el primer encuentro ante los suecos, el duelo contra México en la segunda jornada era decisivo. Vela y Chicharito destrozaron las opciones de los coreanos y solo pudieron acortar distancias en el 93' con un gol de Son. El centrocampista, consciente de que no era suficiente, no solo no lo celebró. Tras el partido, en el vestuario, rompió a llorar, sabedor de que la derrota ante México hacía, aún más plausible, que su carrera se trunque.

Los futbolistas surcoreanos tendrán su última oportunidad en los Juegos Asiáticos que se disputan, del 14 de agosto al 2 de septiembre en Yakarta, Indonesia. A la llegada de su selección a la sede de los juegos, Son fue muy claro: "Por supuesto que nuestro objetivo es el oro, pero hay un largo camino hasta la final. He pensado mucho en los Juegos Asiáticos", declaró el centrocampista.

El apoyo del Tottenham

Los clubs de la Premier League suelen ser reticentes a liberar a sus futbolistas para que disputen compromisos con sus selecciones en fechas que están fuera de las 'ventanas FIFA', pero en el caso de Heung-Min Son, el Tottenham ha decidido volcarse con el futbolista. Que cuentan con él es evidente: tiene contrato hasta 2020 y es un jugador fundamental en el esquema de Mauricio Pochettino. Conscientes en el club londinense de la importancia de los Juegos Asiáticos en la carrera de su futbolista, lo ha liberado y le ha permitido disputarlos.