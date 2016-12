Sonrisas en Katmandú

David Orna es un montañero zaragozano de 47 años vinculado con el Club Pirineísta Mayencos. Vive en el corazón de la naturaleza, en la localidad de Ena, un núcleo con 10 habitantes cercano al Pantano de la Peña. Orna siempre ha sido un montañero comprometido y en sus viajes por todo el mundo no solo le ha gustado escalar. «Cuando voy fuera de España me gustan más cosas que subir montañas, sino también hacerme eco de la realidad social. Voy a países del tercer mundo y es difícil no involucrarse. Ser solo alpinista sería muy triste para mí», afirma David Orna.

Fue el año pasado al producirse el terremoto en el Nepal cuando nació una bonita idea. «Acudí al valle de Langtang con la montañera andaluza María Pilar Agudo para escalar y ver cómo se había quedado este país tras la catástrofe. Los dos picos que queríamos subir quedaron destrozados por el terremoto y subimos un seismil sin nombre», recuerda.

Pero fue más importante la vertiente humana. «Vivimos la situación del valle y era un desastre. No había una casa en pie, los animales vagaban por la montaña, los niños se quedaban sin padres y eran recogidos por otras personas. La castástrofe se produjo en aldeas que no tenían colegios, ni hospitales».

Entonces María Pilar Agudo y David Orna decidieron poner manos a la obra. Fue entonces cuando se creó la ONG Sonrisas y Montañas. «María Pilar tiene una gran capacidad de trabajo y de análisis social, hasta hace dos años era profesora de instituto y es guía de viajes. Fue ella la que redactó todo el proyecto de Sonrisas y Montañas. Yo soy un colaborador de la ONG y las cuentas las lleva Inmaculada Rosales, una corredora de montaña de Ciudad Real», afirma Orna.

Los impulsores de la ONG conocían a Dawa, un guía de turistas en el Nepal y les ayudó en el proyecto buscando una casa en alquiler para niños afectados por el terremoto que habían perdido a sus padres. «Empezamos a funcionar con esta casa de acogida en marzo de este año. Dawa hizo un análisis de los niños que había en el valle y los seleccionó», afirma.

Esta casa acogió a cuatro niños y una niña de seis y siete años. «Es una casa con tres pisos. Los niños están en el inferior, que tiene cocina, baño, tres habitaciones y patio». Este año Orna y Agudo estuvieron un mes en la casa y ascendieron el Ama Dablam (6.812 metros). «Estuvimos con los componentes de Mayencos que hicieron el trekking y subieron el Ama Dablam. Realizamos una aclimatación de 20 días e hicimos la cumbre una semana antes que los tres alpinistas de Mayencos. Fue el 27 de octubre y María Pilar sufrió congelaciones en varios dedos de una de sus manos», recuerda.

Orna explica que su labor en la casa de acogida ha sido lo que denomina «trabajo de campo. Esto no es un orfanato o un internado. Hacemos hincapié en la higiene. Los llevaba al colegio y después los iba a recoger. Después en casa meriendan y hacen los deberes». Pero lo importante es otra cosa. «La labor del cooperante es jugar con ellos, darles cariño y que vuelva la alegría. Los niños son un encanto, maravillosos. Están totalmente integrados, ahora están felices, cogen kilos y se les ve muy bien», indica.

En la casa de acogida se ha hecho mucho hincapié en la alimentación. «Se ha hecho una programación de lo que tienen que tomar en la semana a base básicamente de fruta, leche, arroz y pollo». También trabaja en la casa una señora del valle de Langtang. «Se llama Pasang y hace las labores de limpieza, compra y comida», indica.

Los números

La casa tiene un presupuesto total de 8.705 euros. «El proyecto es joven y está en su primer año de vida. Tenemos mucha ilusión y apoyo de muchos clubs de montaña y de instituciones. Mayencos ha aportado 500 euros y ha instaurado una hucha solidaria para el año que viene. La Casa de la Montaña de Jaca también organiza otra hucha. Por otro lado, quiero organizar una exposición fotográfica del Himalaya. Y muchos de los cooperantes que pasan por la casa dejan dinero». A medio plazo el objetivo es que «los niños estén en la casa acogidos hasta que completen la escolarización a los 12 años. Después cada uno demostrará sus habilidades. Para nosotros es un reto grande y ambicioso», dice.