Sorteo del Mundial de Rusia 2018: España debutará con Portugal el 15 de junio | Directo online

El Mundial de Rusia 2018 vive hoy su primer capítulo importante con el sorteo en el que las selecciones participantes serán distribuidas por los diferentes grupos; entre ellas España que, en esta ocasión, no parte como cabeza de grupo.

Hasta el 14 de junio el balón no comienza a rodar, pero las 32 selecciones que han obtenido plaza conocerán este viernes qué equipos serán los rivales en la primera fase. Los cabeza de serie son: Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. España está en el segundo bombo. Sigue a partir de ahora las incidencias del sorteo del Mundial 2018.

17:32

La opinión de Vicente del Bosque, exseleccionador español: "No nos podemos quejar, pero tampoco hay que crear un optimismo exagerado. Portugal viene de ganar un europeo, tiene excelentes jugadores y un gran equipo además de Cristiano. Están en un momento alto, lo ideal es ir poco a poco. Tenemos una selección que transmite mucha confianza, estamos entre los que optan al título"

17:30

Vamos con Carlos Queiroz, extécnico del Madrid y seleccionador de Irán: "Estoy muy contento con el sorteo porque son dos rivales especiales para mí: España y Portugal. Tenemos que preparar bien el primer partido contra Marruecos y después salir con honor y dignidad de la Copa del Mundo. Los favoritos son españoles y portugueses. De España me preocupa todo"

17:26

La selección española disputará dos amistosos antes de concentrarse en Rusia, seguramente en Krasnodar. El primero de ellos será contra Alemania y el segundo, probablemente, ante Brasil.

17:23

Seguimos con Lopetegui: "Los datos no te sirven para ganar partidos, no vale de nada haber eliminado a Portugal las dos últimas veces. En Marruecos la mayoría de jugadores están en Europa, en clubs buenos, son un equipo consolidado que dejó fuera a Costa de Marfil, insisto. Lo de Irán sin encajar ni un gol también tiene mucho mérito. Hablamos de un Mundial, no hay que empezar a poner calificativos de grupo débil. Todos nos van a exigir mucho"

17:20

La valoración de LOPETEGUI: "Es un grupo difícil, tenemos a Portugal, la campeona de Europa; Marruecos, que ha dejado fuera a Costa de Marfil; Irán, la primera que logró la clasificación para el Mundial sin encajar ni un gol"

17:18

Maradona, con voz de batalla, ha valorado el sorteo de Argentina: "Tenemos un grupo asequible para nuestra selección, no podemos jugar tan mal como hasta ahora"

17:16

Camacho, sobre Marruecos: "Tiene buenos jugadores en ligas europeas, es un rival competitivo, pero España es superior"

17:13

Los rivales de España, en la cuenta de twitter de la federación:

🚨 ¡Estos son nuestros rivales y las fechas en las que jugaremos! ¡¡RT PARA QUE TODO EL MUNDO LO SEPA!! #SorteoMundial #WorldCupDraw pic.twitter.com/azqWK4ggf8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de diciembre de 2017

17:10

Camacho, exseleccionador español, valora el primer rival de 'La Roja': "Portugal es una selección fuerte, es la campeona de Europa y nos puede dar guerra"

17:08

España pueda estar satisfecha con un sorteo sin excesivos escollos.

🚨 ¡Estos son nuestros rivales y las fechas en las que jugaremos! ¡¡RT PARA QUE TODO EL MUNDO LO SEPA!! #SorteoMundial #WorldCupDraw pic.twitter.com/azqWK4ggf8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de diciembre de 2017

17:07

Rusia y Arabia abrirán el Mundial el 14 de junio en Moscú.

16:56

Los grupos definitivos.

Por ahora:

Grupo A: Rusia, Uruguay, Egipto, Arabia Saudí

Grupo B: Portugal, España, Irán, Marruecos

Grupo C: Francia, Perú, Dinamarca, Australia

Grupo D: Argentina, Croacia, Islandia, Nigeria

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia

Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Túnez, Panamá

Grupo H: Polonia, Colombia, Senegal y Japón.

16:52

El grupo de España se cierra con el cuarto equipo que es Marruecos.

16:50

España debutará a las 20 horas del 15 de junio con Portugal en Sochi.

16:49

Por ahora:

Grupo A: Rusia, Uruguay, Egipto

Grupo B: Portugal, España, Irán

Grupo C: Francia, Perú, Dinamarca

Grupo D: Argentina, Croacia, Islandia

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica

Grupo F: Alemania, México, Suecia

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Túnez

Grupo H: Polonia, Colombia, Senegal.

16:46

España conoce a su segundo rival, tras Portugal y es...Irán.

16:43

Por ahora:

Grupo A: Rusia, Uruguay

Grupo B: Portugal, España

Grupo C: Francia, Perú

Grupo D: Argentina, Croacia

Grupo E: Brasil, Suiza

Grupo F: Alemania, México

Grupo G: Bélgica, Inglaterra

Grupo H: Polonia, Colombia.

16:40

15 de junio, en Sochi. Portugal-España, a las 21 horas.

16:39

España al Grupo B con Portugal. Habrá duelo con Cristiano Ronaldo.

16:39

Grupo A: Rusia y Uruguay, de momento.

16:38

Grupo A: Rusia, cabeza de serie.

Grupo B: Portugal, cabeza de serie.

Grupo C: Francia es cabeza de serie.

Grupoo D: Argentina, cabeza de serie. Messi jugará en el grupo D.

Grupo E: estará encabezado por Brasil.

Grupo F: encabeza el grupo Alemania.

Grupo G: Bélgica.

Grupo H: Polonia.

Todos los cabezas de serie ya tienen grupo.

16:31

Se está informando de la composición de los 4 bombos.

16:27

Ya está todo preparado para que se inicie el sorteo. Entran, poco a poco, las figuras que van a conducir el sorteo. 32 selecciones en los bombos... todos los grandes países en relación al fútbol a excepción de Italia.

16:27

16:24

Pues seguimos con la promoción de Rusia y los Mundiales, con recuerdo a grandes figuras como por ejemplo a Johan Cruyff.

16:19

En dos minutos, si no hay ninguna interrupción más, por cuestiones de música o de promoción, debe empezar el sorteo puro y duro.

16:18

Miroslav Klose, como máximo goleador de los Mundiales, con 16 goles ha sido el encargado de mostrar la Copa del Mundial 2018.

16:16

Ahora muestran la Copa del mundo que se entregará en el Mundial 2018.

16:14

La curiosa pajarita de Diego Maradona.

16:10

Saluda Pelé desde la platea.

16:10

Gary Lineker será el encargado de guiar el sorteo.

16:09

Estamos en los discursos previos y en los agradecimientos mutuos en palabras de Infantino.

16:07

Es ahora Infantino, como presidente de la FIFA, quien toma la palabra y realiza un saludo en ruso, muy aplaudido en la sala antes de ponerse a hablar en inglés.

16:05

2.725.000 rusos, explica Putin, practican el fútbol en su país.

16:03

Empieza el discurso de Putin, como presidente de Rusia, que está dando la bienvenida a los 6.000 asistentes al acto. Habla en ruso. Da la bienvenida también a las delegaciones de las 32 selecciones presentes en Moscú. Da también la bienvenida a los líderes del mundo.

15:58

En apenas dos minutos comienza el sorteo.

Ellos Hicieron Algo Que Pocos Pudieron Lograr. Hacer que el Campo Sonriera Cada que Tocaban un Balón. #SorteoMundial pic.twitter.com/lxEr2mpX3t — FUTBOL EN CORTO (@FUTENCORTO) 1 de diciembre de 2017

15:48

La opinión de Pep Guardiola.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha asegurado este viernes, día del sorteo de la fase final del Mundial, que le gustaría que España ganara la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El preparador catalán, que no ha ocultado nunca su deseo de dirigir en un Mundial o en una Eurocopa, fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el West Ham (domingo, 16:00 GMT) sobre su favorito para hacerse con el título el próximo verano.

"Equipos favoritos los de siempre: España, Alemania, Brasil... Me gustaría que ganara la Copa del Mundo algún país al que le tengo cariño. Me gustaría que España ganara porque hay gente a la que le tengo mucho cariño allí. Como también Alemania o Argentina", señaló Guardiola.

El entrenador de Santpedor explicó también qué ocurrió en la conversación con el jugador Nathan Redmond después del partido del pasado miércoles contra el Southampton (2-1). Las cámaras grabaron a Guardiola teniendo un acalorado diálogo con el extremo inglés, aunque tanto el jugador como el técnico negaron posteriormente que estuvieran discutiendo.

"Pasó lo mismo con (Joshua) Kimmich cuando estuve en Múnich. Tuve una conversación y la he vuelto a tener. No puedo controlarme. Espero que pueda mejorar en el futuro. Pero dije lo que explicó Redmond en su comunicado", comentó.

"Lo admiro como futbolista y creo que tiene cualidades para atacar. Si la Federación (Inglesa, FA) quiere un comentario mío, estoy abierto a explicarlo todo. Si no me creen, no sé para qué hacen estas ruedas de prensa", prosiguió el español.

"Ya he explicado lo que sucedió. Nunca juzgaré cómo juegan los rivales contra mí porque sé que ellos también querrán ganar. Lo único que dije es que no ganamos de manera más clara porque es muy difícil atacar a un equipo con muchos futbolistas por detrás del balón", apuntó Guardiola.

15:32

Las autoridades rusas están convencidas de que el torneo será todo un éxito.

Los 13.200 millones de dólares que va a costar la organización del Mundial de Rusia 2018 serán amortizados económica y socialmente, aseguró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Somos bastante optimistas para creer que los efectos económicos y sociales del Mundial serán equiparables a las inversiones que se están afrontando", dijo Peskov a los periodistas, en respuesta a informaciones de algunos medios que aseguran que el gran evento no será rentable para Rusia.

Para cuando concluya el Mundial, que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 en doce estadios de once ciudades rusas, Rusia se habrá gastado en su organización la cifra récord de 678.000 millones de rublos (unos 13.200 millones de dólares).

Expertos consultados por la publicación económica rusa RBC, aseguran que a pesar de los beneficios económicos que obtendrá el país a corto plazo -sobre todo durante los días de competición-, a largo plazo el proyecto es deficitario.

"Rusia se gastará en el Mundial mucho más de lo que sacará de él", dijo a RBC Stanislav Murashov, experto en análisis macroeconómico del banco Reifeizenbank.

El jefe del comité organizador del Mundial, Alexéi Sorokin, ha admitido que es muy complicado valorar el efecto económico del evento deportivo más importante del mundo, y ha señalado que los beneficios deben calcularse en términos de imagen internacional para el país anfitrión.

Los expertos del Instituto Gaidar de estudios económicos han calculado que el Producto Interior Bruto (PIB) de Rusia crecerá en un 0,2 por ciento entre el segundo y tercer trimestre del año que viene, y que los equipos y aficionados extranjeros se gastarán unos 3.000 millones de dólares durante el Mundial.

15:30

En Colombia también se animan con la cercanía del sorteo. Falta media hora para que comience la ceremonia en Moscú.

¡Ansiosos por ti, mi Colombia! Selección que entregará, como siempre, el alma en la cancha y dejará en alto nuestro país en #Rusia2018 🇨🇴⚽ pic.twitter.com/N8SMKqb9KU — Benjamin Moore CO (@benmoorecol) 1 de diciembre de 2017

15:17

Toda una línea defensiva de leyenda para repartir la suerte del Mundial 2018

Cafú, Blanc, Cannavaro y Puyol. La línea defensiva que juntó la FIFA para el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Puros campeones del mundo. pic.twitter.com/vqJGR1xcE7 — Invictos (@InvictosSomos) 30 de noviembre de 2017

14:38

Los panameños están orgullosos y felices por poder disputar por primera vez en la historia una fase final de un Mundial de fútbol y así lo han reflejado desde Moscú.

14:33

Aprovechemos para recordar que Carles Puyol será algo así como el embajador de la selección española en el sorteo del Mundial.

14:18

Aquí te presentamos a la periodista rusa Maria Komandnaya, que conducirá el sorteo del Mundial 2018 junto al exfutbolista Gary Lineker.

14:14

España elude automáticamente al resto de selecciones del bombo 2: Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, Croacia, México y la siempre rocosa Uruguay.

14:10

Del resto de selecciones del bombo 1, las más temibles serían la Argentina de Messi, la Francia de Griezmann y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Más asequibles parecen Rusia (la anfitriona), Bélgica y Polonia.

14:00

Todo a punto en el Palacio del Kremlin para que dentro de dos horas empiece el sorteo del Mundial 2018. España no es cabeza de serie, por lo que puede compartir grupo con Alemania o Brasil, los dos principales cocos del sorteo.