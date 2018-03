«Soy un ganador y llego con las piernas frescas»

El nuevo fichaje de Tecnyconta Zaragoza, Paul Stoll, llegó ayer a la capital aragonesa, donde tras superar las pruebas médicas atendió a los medios de comunicación para dar sus primeras impresiones como jugador rojillo. Ilusionado por comenzar esta nueva aventura en la Liga Endesa, el mexicano se mostró ansioso por debutar en una competición que asegura conocer bien.Motivado ante el reto, el nuevo ‘4’ del cuadro aragonés destacó sus principales características: «Soy un ganador, puedo tirar, me gusta pasar y encontrar a mi compañero y llego con piernas frescas para ayudar también en defensa». Por ello, el base considera que está listo para debutar el domingo y competir desde ya. «Este mes de febrero jugué dos partidos con mi selección. No depende de mí, pero yo me siento bien y estoy agradecido de estar aquí», explicó.

Pese a que esta será su primera experiencia en España, Stoll asegura ser buen seguidor de la competición: «Veo partidos, hay muchos equipos en Euroliga y Eurocup y conozco a algunos jugadores. Por su puesto a mis compatriotas Gustavo Ayón, Francisco Cruz y a mi seleccionador Sergio Valdeolmillos», destaca sobre la cada vez más nutrida representación azteca en la Liga Endesa. «Pero también me he enfrentado a muchos otros jugadores como Matt Janning», con quien se enfrentó en Rusia.

Precisamente en el baloncesto de este país del Este coincidió el pasado curso con un exrojillo como Quino Colom: «Hablé con él antes de venir a Zaragoza», confesó. «Me llevo bien con Quino y me dijo que la gente aquí es muy buena», reveló sobre sus conversaciones con el juhgador andorrano. «Me habló también sobre la afición, la ‘marea roja’, así que les mando un saludo y les espero en el pabellón», emplazó el base entre risas.

Pese a su altura, el jugador de Lansing apunta también la posibilidad de jugar junto a otro director de juego en sistemas de small ball: «Si se necesita, sí puedo hacerlo. En Israel jugué con Gal Mekel y compartíamos pista treinta y cinco minutos, alternándonos la posición».

En definitiva, el internacional mexicano dejó claro que poco le importa el sistema con tal de poder jugar. «Esto es mi pasión y mi mentalidad es trabajar siempre por este deporte. Está Dios, mi familia y el baloncesto, las tres muy cerca entre sí», concluyó el nuevo director de juego.