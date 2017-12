«Soy el mejor de la historia, no hay nadie más completo que yo»

No podía esperarse otra cosa de quien no se cansa de mirarse al espejo. No iba a esperar Cristiano Ronaldo a que se pusiera de acuerdo todo el universo futbolístico en certificar que no hay ni habrá otro como él, en los campos y fuera de ellos. No esperó siquiera a recoger su quinto Balón de Oro, con el que igualaba a Messi, para sacar más pecho que nunca y presumir de que es y será el mejor. Cuando sume los siete que tiene en mente ganar no le resultará fácil encontrar las palabras para reflejar la subida de ego tan bestial que puede experimentar.

«Soy el mejor jugador de la historia del fútbol», es el titular con que abrió en portada su edición la revista France Football, que lo recompensó el jueves con el galardón de mejor jugador del mundo por segundo año consecutivo, con la Torre Eiffel como testigo. Su elección estaba cantada después de sus logros con el Madrid la pasada temporada, aunque su sequía goleadora en la presente Liga (2) la hayan deslucido, pese a cerrar la primera fase de la Champions como máximo realizador (9).

«Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero yo hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos», dice Ronaldo en la entrevista, tras admitir que pensó que no llegaría nunca a alcanzar a Messi, quien en el 2012 se había llevado cuatro Balones de Oro por uno del portugués, el que obtuvo en el 2008 cuando estaba en el Manchester United.

«Gané el Balón de Oro antes que Messi. Luego me superó con cuatro consecutivos y en ese momento estaba triste y enfadado. Iba a las ceremonias de entrega pero no ganaba nunca. Llegue incluso a estar desmotivado», explica el portugués, a quien el presidente Florentino Pérez destacó como el mejor «después de Di Stéfano».

El delantero asegura que es bueno para él que la competencia con Messi siga en lo más alto: «¿Si me motiva haber empatado con él? Puede ser, pero no lo pienso mucho. Quizás en mi subconsciente sí, pero yo soy mi motivación, sigo peleando contra mí mismo. Siempre quieres ser el mejor y ganar más títulos».

Zidane no le contradijo. «Es el mejor de la historia. Lo que está haciendo él no lo ha hecho nadie. Lo que ha hecho y lo que va a hacer es impresionante», afirmó el técnico.