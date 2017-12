«Sueño con la medalla de oro en el Europeo»

Carlos Mayo se despide mañana de la categoría promesa en el Campeonato de Europa de campo a través que se celebra en la localidad eslovaca de Samorin. El aragonés del Adidas sueña con lograr la medalla de oro después de haber conquistado tres platas, una en júnior y dos en promesa. El atleta preparado por José Luis Mareca aspira a todo en la carrera que comienza a las 10.30 horas pese a estar a punto de renunciar hace dos semanas por una molestia en una de sus rodillas.

—¿Qué tal se encuentra después de dos semanas con molestias físicas en un de sus rodillas?

—Estoy mejor de lo esperado. He tenido dos semanas menos para preparar el Europeo. Pero he recuperado sensaciones y me encuentro bien entrenando. Era una pequeña molestia nada grave. Pero no me ha ido a más, ni me ha impedido entrenar.

—¿Esas molestias en su rodilla no pudieron tener un componente psicológico?

­­­­—Hay lesiones que son raras y complicadas y tienen su componente psicológico. Pero si no hubiera tenido esa molestia, no me habría hecho parar.

—Llegó a renunciar al Europeo de cross y después la visita al médico de la Federación Española le hizo cambiar de opinión.

­­­­—Me cambiaron de opinión y me dijeron que tenía una antesitis, una inflamación del tendón en la su inserción en el hueso de la rodilla. Cristophe Ramírez, el médico de la federación, me indicó varias pautas a seguir. Me explicó que la rodilla me dolería menos a ritmos altos. Tendría que hacer menos kilómetros a ritmos más intensos. Con rodajes a ritmo de 3.30 el mil no me iba a doler. En vez de rodar de golpe 15 kilómetros, lo fraccionaba a 7 kilómetros por la mañana y 7 por la tarde a 3.20 el mil. Los últimos diez días ya he entrenado normal.

—¿Cuales han sido sus mejores entrenamientos específicos previos al Europeo?

—El pasado sábado corrí diez 800 a un ritmo entre 2.21 y 2.16 recuperando un minuto. Y el martes corrí un 3.000, un 2.000 y un 1.000 a un ritmo de 8.43, 5.40 y 2.43 con dos minutos de recuperación. Estos específicos los que hecho con Toni Abadía, Chiqui Pérez y Raúl Celada.

—Este año será el único aragonés que compita en el certámen.

—En esta ocasión me toca ir solo. Marta Silvestre y Toni Abadía no lo han preparado, Cristina Espejo está volviendo de una lesión y Jaime Escriche está lesionado. En condiciones normales vendrían. Intentaré dejarles en el puesto que se merecen. Pero conozco a todos los compañeros de la categoría sub-23 y me entreno con Chiqui Pérez en Zaragoza y nos llevamos muy bien.

—¿Cual es su objetivo para la carrera de mañana?

—El objetivo no es tan claro como al principio de la preparación. A priori era el oro. Pero con los problemas que he tenido, cambia mi forma de verlo. Pero si José Enrique Villacorta, el responsable de la selección, confió en mí, no puedo estar muy lejos del objetivo del podio. Pero solo me decepcionaría si no estuviera en el top-10 de la clasificación.

—¿En estos momentos firmaría con una medalla de plata?

—No firmo con nada. Confío en mí mismo. Aunque va a ser complicado, sueño con el oro.

—Usted es la opción más clara de medalla de las seis selecciones españolas.

—A priori soy el que más opciones tiene de subir al podio. En la categoría absoluta Adel Mechaal puede luchar por las medallas. En los otros equipos las opciones no son nada claras.

—¿No le presiona tener una meta tan exigente como el oro?

—No me presiona para nada lograr el primer puesto. Lo que sí tengo claro es que daré lo máximo. Sé cómo llego y sé con lo que me tengo que conformar.

—¿Cuáles serán sus rivales para ocupar las plazas del podio?

—Sobre todo el más peligroso será el italiano Crippa, con el que he luchado en las últimas competiciones internacionales y su compatriota Chiappinelli. También destacaría a los franceses Hugo Hay y Emmanuel Rudolff, junto al belga Simon Deboignes y el alemán Amanal Petros. En esta ocasión no compiten los kenianos nacionalizados turcos.

—¿Cuál será su táctica en Samorin?

—Lo importante será estar en el grupo, no descolgarme. El nivel está muy igualado y la lucha será hasta el final. Me gusta llevar la iniciativa de la carrera y asomarme a los primeros puestos. Al final se sacan fuerzas de donde no las hay. Recuerdo que el año pasado nos reventó a todos Kimeli, pero me llevé la plata.

—El año pasado ya fue campeón de Europa promesa en 10.000 en pista. Le falta el de cross en su última carrera como promesa.

—He preparado el Campeonato de Europa con mucha ilusión. Tengo tres platas en el cross y un oro sería un premio increíble.

—¿Qué opciones tiene el equipo promesa masculino?

—El objetivo sería estar entre los cinco primeros. El más veterano soy yo y todos los demás debutan en el campo a través.

—¿Qué sabe del circuito?

—Es un hipódromo muy llano al que le han puesto una ría, obstáculos, un tronco y alguna zona de arena. Será muy pistero. Parece que va a llover los días anteriores y hará frío. Pero me adapto a todo tipo de terrenos. Me llevaré clavos en las zapatillas desde los 12 a 3 milímetros.