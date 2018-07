La Supercopa, a un solo partido, "muy probablemente en Tánger", el 12-A

La final de la Supercopa de España, entre el Barcelona y el Sevilla, finalmente se disputará a un solo partido, el día 12 de agosto, “muy probablemente en Tánger”, a falta de unos permisos que tiene que conceder FIFA y el Gobierno de España, según ha explicado este lunes Luis Rubiales, presidente de Federación de Fútbol. “Es una decisión de consenso, aprobada en Junta por unanimidad y con el apoyo de La Liga y la AFA”, ha concretado.

Ha sido el tema de debate en la última semana, el Sevilla quería jugar a doble partido, como se ha venido haciendo de manera habitual, o a un solo encuentro, pero en Sevilla. Entre La Liga, AFA y Rubiales han descartado esas posibilidades y han apostado por Tánger como sede. Los motivos expuestos: el dinero y, “aunque parezca paradójico”, ha dicho Rubiales, las condiciones climatológicas.

“El tema de la salud, que preocupa mucho, nos hace buscar un sitio donde no haya una ola de calor. Sabemos que a partir de las 8 de la tarde, las temperaturas en Tánger bajan de los 30 grados, muy por debajo”, ha deambulado Rubiales antes de hablar de dinero: “Desde La Liga se me trasladó que uno de los clubes, el otro no tenía problema, pedía 950.000 euros de compensación por disputar a un partido la Supercopa. Jugando en Tánger, van a recibir más de esa cantidad. Además, se les va a costear el viaje y la estancia”, ha asegurado Rubiales.

6.000 entradas para cada club

Según ha explicado, “un convenio colectivo entre AFE y La Liga hace inviable jugar el 5 y el 12, el 19 tampoco se podía jugar porque La Liga entiende que es crítico que se vea afectado el calendario de la primera jornada”, por lo que las opciones de jugar a doble partido han sido descartadas.

La posibilidad de jugar en Madrid o Valencia tampoco han fructificado, porque “no ofrecían compensación económica y luego sufríamos el riesgo de que hubiera poco ambiente. Queremos dotar a la Supercopa de ambiente de un lleno”, según ha comentado el directivo de la Federación, que también ha informado del reparto de entradas: A cada club se le entregarán 6.000 localidades y el resto se podrá comprar a través de internet.