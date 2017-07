El TAS exculpa a Mechaal de dopaje

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este martes que el atleta catalán de origen marroquí Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en un comunicado publicado en las redes sociales. Mechaal, nacido en Marruecos pero con nacionalidad española, ha informado de que ha sido exonerado por el organismo internacional después de ser acusado de dopaje por haberse saltado tres controles, un hecho penalizado por la legislación deportiva.

El mediofondista, subcampeón de Europa de 5.000 metros, recurrió al TAS, que ha decidido, según ha anunciado, que tiene la razón después de tres meses en los que pudo competir gracias a las medidas cautelares. "A través de la presente comunicación informo que en día de hoy mis abogados (Borja Osés y Toni García) han recibido el laudo arbitral emitido en Lausana. El Panel del TAS ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la decisión emitida por el árbitro único de la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje) el 16 de enero del 2017 y anular la citada decisión", explicó el atleta en el comunicado.

TRES FALTAS SIN JUSTIFICAR

"La decisión del TAS confirma que no se ha cometido por mi parte una infracción de las normas de dopaje en relación con la existencia de controles fallidos, como yo siempre mantuve. Agradezco a quienes a lo largo de este proyecto siempre me apoyaron y confiaron en mi inocencia", agregó. Mechaal no pudo justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los atletas de elite tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser sometidos a controles de dopaje en cualquier momento.

Libre de sanción, Mechaal podría entrar en la lista de la selección española que competirá en los Mundiales de Atletismo que se disputarán en Londres entre el 4 y el 13 de agosto. De momento, Mechaal tiene la mínima establecida por la federación en los 1.500 metros que logró con un tiempo de 3:35.31 en Praga el pasado 5 de junio.