Tebas: "En la final de Copa tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda"

Javier Tebas no se ha mordido la lengua cuando le han preguntado sobre lo que habría que hacer en el caso en que se pite el himno español en la final de la Copa del Rey del 21 de abril en el Wanda entre el Barcelona y el Sevilla. "Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano", ha afirmado en presidente de LaLiga.

La opinión de Tebas va encaminada a la suspensión del encuentro si se pita al himno español, lo que se ha producido en las últimas ediciones de la cita copera . "Yo no sé si hay sanciones económicas. Es que la Copa del Rey no es de LaLiga. Yo siempre he manifestado que se debería sancionar, incluso llegar, por qué no, a suspender un partido, pero como no se legisla en ese camino...yo no puedo cambiarlo, es lo que hay", ha afirmado Tebas en Eldebatedehoy.es.

Convencido de que se pitará

"Ya no digo que es previsible, se pitará. Decir previsible hace un acto de buena voluntad. Dentro de no mucho tendría que cambiar", ha añadido el presidente de la patronal de los clubs, que cerró su reflexión con la necesidad de que se llegara a aplicar el 155, que hace referencia a la posibilidad del Gobierno de controlar la actividad de las Comunidades Autónomas, dentro del Wanda Metropolitano, escenario de la final copera.