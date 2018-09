Tebas mantiene vivo el incendio de Miami

Javier Tebas quiere sofocar el incendio del traslado del Girona-Barcelona a Miami. La iniciativa de la LaLiga ha generado varios focos de polémica y, sin embargo, el máximo responsable de la patronal de los clubs sigue afirmando que «hay un 90% de posibilidades» de que el encuentro se dispute. Ya tiene fecha y hora previstas: sábado 26 de enero a las 14.45 horas en el Hard Rock Stadium de Miami (20.45 horas en España).

Más convencido está Tebas de que el duelo no será una plataforma de reivindicación política. «Los aficionados del Barcelona en Estados Unidos no hacen apología del independentismo, es un tema en el que no están metidos. Allí van a ir los aficionados del Barcelona de Estados Unidos», entiende el dirigente. Entre los detalles perfilados con la empresa organizadora se ha establecido que sonarán los himnos estadounidense y español. La Cadena Cope informó de que se repartirían 40.000 banderas españolas en el estadio para reducir la visibilidad de las catalanas o las esteladas que llevaran los aficionados que viajaran.

«No creemos un incendio donde no lo hay. LaLiga, Estados Unidos, los organizadores, el Barcelona, el Girona... todos queremos que sea una fiesta del fútbol, no queremos que haya política. Y vamos a trabajar en esa línea», afirmó Tebas en el programa El Transistor de Onda Cero.

Todos no. Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, afirmó que los acuerdos firmados por Tebas no tienen suficiente validez para que se juegue en Estados Unidos. «Ha firmado un acuerdo que no le corresponde a él firmar. Lo que ha firmado es inútil. No tiene significado sin nuestra autorización».

Javier Tebas, que conoce la oposición de Federación y AFE, admitió que «quizá tenía que haber hecho una llamada a Aganzo (presidente de la AFE) y Rubiales antes, pero con Rubiales ya hablé de la posibilidad de jugar encuentros oficiales fuera de España», concluyó el presidente de la LFP.