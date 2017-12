Tebas: "Rubiales no está capacitado ni preparado para ser presidente"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, ha afirmado que Luis Manuel Rubiales, quien recientemente renunció a la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para presentar su candidatura a presidir la Federación Española de Fútbol (RFEF), no está "ni preparado ni capacitado" para asumir ese cargo.

"No puedo decir cual es el mejor -candidato para ser presidente- pero el que no debe ser es Rubiales porque no está ni preparado ni capacitado", indicó Tebas antes de participar en una conferencia sobre el "impacto que el fútbol profesional tiene en el fútbol aficionado", organizado por la Federación Gallega en Vigo.

Las explicaciones

"Lo conozco porque he hablado muchas veces con él y el presidente de un sindicato de futbolistas que ha hecho una huelga que casi se carga el Real Decreto de Televisión, que ha sido la salvación del fútbol español, no puede ser el presidente de la Federación Española", explicó a los periodistas.