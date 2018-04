El Tecnyconta cae al descenso con 31 puntos de Neal

La crónica de una muerte anunciada. Llevamos tres años salvándonos porque ha habido dos equipos peores que el nuestro, este año parece ser que no, que somos los peores (perdimos ante el último clasificado en casa no hace mucho). Tenemos el peor equipo desde que ascendimos y tanto la directiva como el cuerpo técnico dejan mucho que desear. No hay dinero, no hay dinero, no lo hay y tampoco se sabe como encontrarlo. No es normal que estando en Leb el pabellón estaba hasta la bandera, ahora y desde hace tres temporadas está semi vacío, se hacen fichajes que no sirven para nada, los saldos que encuentran nuestros directivos en el mercado y además para conseguir todo esto el club hace un gran esfuerzo como nos suelen decir. Penoso.