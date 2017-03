El Tecnyconta debe dar un paso al frente en Fuenlabrada

Se pueden llamar finales, partidos clave, batallas o guerras, tanto da. La cuestión es que la temporada avanza y el margen de error se reduce cada vez más hasta el punto de que el Tecnyconta Zaragoza está empezando a jugar con el fuego del descenso. Su situación en la clasificación de la Liga Endesa no le permite más despistes y le exige ir ganando partidos para no sufrir más de la cuenta. Le sucede ya esta mañana en Fuenlabrada (12.30 horas, Movistar+ dial 194), donde debe dar un paso al frente, ganar un partido fuera de casa cinco meses después y hacerlo sin su base titular, quizá sin su escolta titular, y sin ningún otro refuerzo.

A los apuros clasificatorios, a sus problemas para defender y para anotar por fuera, se suman también las lesiones de forma continuada. En principio, salvo milagro de última hora, Andreu Casadevall no podrá contar hoy con Tomás Bellas porque no le desaparece el edema que tiene en el muslo y que hace que el músculo se le inflame, mientras que es duda Martynas Gecevicius, que el viernes tuvo que parar en el entrenamiento por unas molestias en el gemelo. Es decir, Casadevall se queda sin su base y, quizá, sin su escolta titular, lo que por fuerza ha de dar de nuevo más minutos a Sergi García y a Juskevicius y le obligará a contar con jóvenes Servera y Barreiro si no quiere ver drásticamente reducida su rotación exterior. Porque ya no cuenta con Stephen Holt, el combo al que el club cortó para traer otro pívot. Ahora no hay ni una cosa ni la otra.

Al menos el técnico catalán tiene ya disponible de nuevo a Henk Norel, lo que recompone bastante su juego interior. Con el holandés recuperado más Jelovac y Fotu a pleno rendimiento el equipo no debería tener excesivos problemas por dentro. En cualquier caso, con lo que tiene debe intentar ganar hoy en Fuenlabrada para que la clasificación no le apure aún más. Casi tan preocupante como las bajas es el nivel defensivo exhibido por el equipo en los últimos partidos. En eso lleva insistiendo Casadevall toda la temporada y eso mismo volvió a pedirles antes del entrenamiento del viernes. Que se pongan el mono de trabajo y defiendan los cuarenta minutos. Con cien puntos en contra como en los últimos tres partidos todo será cuesta arriba.

Enfrente tendrá a un Montakit Fuenlabrada que solo le aventaja en dos triunfos en una temporada en la que ha debutado en Europa y en la que ha ido modificando y recomponiendo su plantilla sobre la marcha. Su última adquisición es un viejo conocido de la afición zaragozana, Rafael Hettsheimeir, que llegó hace un mes para suplir la baja de Diagné, recuperado por el Barcelona. El conjunto de Jota Cuspinera también quiere ganar ante el que considera un rival directo y resarcirse de su último encuentro, en el que fue ampliamente superado por el Tenerife.

En el encuentro de ida se impuso el Tecnyconta en la prórroga, en una jornada en la que Jelovac se proclamó MVP y que supuso el debut de Juskevicius con los últimos cinco puntos para su equipo. Fuenlabrada se le ha dado bien al Tecnyconta, que ha ganado allí en cuatro de sus siete visitas. Volver a hacerlo hoy supondría un alivio y le permitiría poner tierra de por medio con los puestos de descenso. Caer de nuevo al sur de Madrid convertiría el encuentro de dentro de una semana contra el Obradoiro en un drama.