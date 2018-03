El Tecnyconta se deja el triunfo

Al Tecnyconta Zaragoza se le escapó la victoria en el Santiago Martín de Tenerife (100-94). Como otros días, esta y otras temporadas, el equipo aragonés no supo cerrar un partido en el que impuso su ritmo durante muchas fases, en el que contó con el acierto de Neal, la insistencia de Dragovic, el buen hacer de Triguero, en el que pudo y tuvo que ganar, lo que hubiera supuesto un paso al frente casi decisivo en sus aspiraciones. Pero después de mucho remar se quedó en la orilla. Tenía dos puntos de ventaja y posesión a falta de 24 segundos, pero Barreiro no encontró una opción clara para sacar y se pasó del tiempo reglamentario. En la siguiente acción Ferran Bassas contemporizó hasta sacarse una canasta de gran calidad para empatar. Con un segundo por delante Neal no acertó con el triple y hubo prórroga.

Después de eso el Iberostar Tenerife estuvo mucho más fresco y, sobre todo, acertado. El conjunto de Fotis Katsikaris dejó atrás al Tecnyconta a base de triples en los últimos cinco minutos con un acierto prodigioso (anotó sus tres primeros intentos). El equipo de Pep Cargol ya no pudo seguir el ritmo anotador de su rival con un Gary Neal agotado y sin la frescura necesaria en el equipo para tomar las mejores decisiones en ataque. Tampoco le alcanzaron las fuerzas en defensa ante un rival crecido. El triunfo hubiera sido un gran golpe encima de la mesa, sobre todo tras la derrota también del Betis y del Joventut. El Tecnyconta tendrá que seguir trabajando mucho.

Antes del enésimo regalo en el tramo final del partido el Tecnyconta había hecho méritos más que suficientes para llevarse el partido. Puso el ritmo que le interesó, mucho más alto que el que acostumbra a tener el Tenerife, e imprimió a su juego velocidad y acierto. Movió bien el balón durante muchas fases y dominó el marcador durante buena parte de la mañana. En parte por el acierto de Gary Neal, que fue de más a menos. Comenzó pletórico con un 100% de acierto en el primer cuarto, 14 puntos y 19 de valoración en los poco menos de diez minutos que estuvo en la pista. Tuvo también mucho que ver Nikola Dragovic, ya recuperado de sus molestias, que sumó mucho para el Tecnyconta. Entre el escolta y el ala-pívot sumaron 50 de los 94 puntos del equipo.

Tuvieron también protagonismo otros secundarios. Álex Suárez comenzó muy bien pero fue perdiendo protagonismo ante la irrupción de Dragovic. Triguero volvió a aportar muchas cosas los minutos que estuvo en la pista, intimidando y taponando sin saltar, estorbando en la zona rival, reboteando e incluso anotando las pocas veces que le buscaron. Incluso Michalak tuvo sus minutos de luz. En cambio De Jong y Barreiro se cargaron de faltas y su aportación fue escasa.

ESTRENO DE STOLL / Paul Stoll no tardó en debutar. Apareció ya al final del primer cuarto y mostró frescura de piernas y velocidad. El nuevo base, con apenas tres entrenamientos con sus nuevos compañeros, intentó aportar el máximo equivocándose lo menos posible, por lo que no arriesgó en lanzamientos ni en acciones individuales. Parece un jugador distinto a McCalebb y también a Bellas, pero habrá que esperar a que conozca mejor a sus compañeros y los sistemas para ver qué puede aportar.

Total que el Tecnyconta dominó durante muchos minutos imponiendo su ritmo alto de juego. Tuvo problemas para parar a Ponitka, también con la defensa del bloqueo directo en algunas fases, secó a San Miguel –que no jugó nada a partir del descanso– pero no pudo con Bassas. El partido resultó un tira y afloja más que interesante y emocionante que acabó decidiéndose por detalles. Por un triple que no entró, por un par de rebotes que se escaparon, por un saque de banda imposible. El Tecnyconta entró en ventaja en el último minuto (81-86 a 56 segundos) pero Neal falló su lanzamiento de tres, Bassas anotó el suyo, el equipo no supo sacar de banda y el base catalán mandó el partido a la prórroga, donde el Tenerife aprovechó mejor su momento. El equipo aragonés dejó escapar una oportunidad de oro para haber logrado su octava victoria de la temporada y haber dado un paso de gigante hacia su objetivo.