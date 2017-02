El Tecnyconta no descarta acabar el curso sin otro pívot

El Tecnyconta Zaragoza continúa su búsqueda en el mercado de pívots para reforzar su primera plantilla. Sin embargo, hasta la fecha ese rastreo está resultando infructuoso porque no está hallando a ningún jugador que se ajuste a los parámetros deportivos y, sobreo todo, económicos de esa búsqueda. Por eso el club se mantiene a la espera de encontrar a un jugador que pueda ayudar al equipo pero sin perder la confianza en el juego interior que tiene ahora mismo y sin descartar terminar la temporada sin realizar ese fichaje que lleva meses buscando sin éxito.

La exploración del mercado en busca de un cinco pareció más urgente cuando Henk Norel cayó lesionado en el partido contra el Unicaja hace tres semanas porque el rendimiento de Filip Kraljevic ha estado muy por debajo todo el curso. Sin embargo, el equipo de Andreu Casadevall ha sorteado la ausencia de su capitán imponiéndose en el duelo directo frente al Betis, el más importante de los disputados sin él. En los otros dos, compitió pero perdió en Bilbao y cayó ampliamente derrotado en Valencia.

Ahora el Tecnyconta pretende aprovechar esta semana sin competición por la disputa de la Copa para recuperar al pívot holandés y que pueda reaparecer en la próxima jornada contra el Baskonia. De esta forma, Andreu Casadevall volvería a contar con su plantilla al completo, incluido el juego interior. La duda será el estado en que pueda regresar el capitán después de unas semanas parado, pero al nivel de juego que alcanzó antes de caer lesionado y junto a Jelovac y Fotu en buena forma el agujero interior es menor. El club confía en todos ellos y en la capacidad de la plantilla para estar mejor colocada en la clasificación.

No obstante, la búsqueda continúa con las mismas limitaciones económicas que el director técnico, Salva Guardia, ya explicó en público. El Tecnyconta tiene grabada a fuego una premisa fundamental, que es no sobrepasar su presupuesto, y eso le lleva a establecer otro principio de actuación en este caso: no quiere fichar por fichar. El club ha contactado con diversos jugadores en las últimas fechas, pero ninguno se ajusta a lo que le puede ofrecer económicamente el club. Además, la entidad no dispone de capacidad para pagar una cláusula de rescisión de contrato, por lo que tendrá que ser un jugador que quede libre, cortado por su club de origen o procedente de un país donde ya haya concluido la competición.

Andreu Casadevall explicó recientemente los intentos por incorporar a Ondrej Balvin, que finalmente ha recalado en el Estudiantes, y a Joseph Jones, que tuvo problemas con el pasaporte. Intentos que se quedaron precisamente en eso por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo económico en el primer caso ­-con el propio jugador y con el Betis, que tenía sus derechos- y por la resolución de sus problemas con el visado en el segundo. Y eso a pesar de que el club dio salida recientemente a Stephen Holt para liberar su ficha y disponer así de una cantidad mayor con la que acudir al mercado.

El Tecnyconta ya tuvo que hacer un ajuste en su plantilla en el mes de noviembre. Entonces fue una cuestión de necesidad ante el cúmulo de lesiones en el perímetro y la apuesta fue Adas Juskevicius, un escolta que también puede jugar de base. Posteriormente el club decidió renovarle aunque con una rebaja de su ficha y, más tarde, dio salida a Holt, dejando el perimetro como estaba ideado al principio y algo de liquidez en la caja para poder acometer otra pequeña reforma. El club continúa en la búsqueda de ese pívot que refuerce la plantilla pero con paciencia y sin precipitarse. Si lo encuentra llevará a cabo el fichaje y, si no, cree que habrá bastante con lo que hay.