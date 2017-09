El Tecnyconta ya está completo

El Tecnyconta Zaragoza ya está completo. Gary Neal, último fichaje del equipo aragonés, llegó ayer a la capital aragonesa y hoy estará ya a las órdenes de Jota Cuspinera. Las expectativas en torno a su figura y de lo que será capaz son importantes, aunque lo primero será conocer su estado. «Lo primero que tengo que ver es cómo viene de forma. Nos han dicho que ha estado entrenando pero hasta que no los veo aquí no lo sé», indicó Jota Cuspinera.

El técnico tiene claro lo que espera de su nuevo jugador. «Una vez que esté en forma, que no sé si será hoy o dentro de un mes, nos tiene que aportar la veteranía, la capacidad de anotación, de desbordar, de generar juego, tanto para él para meter puntos como para los demás. Aparte de que todo jugador veterano lo que tiene que aportar es esa tranquilidad en la cancha de estar comedido tanto en los momentos de euforia como en los de bajón del equipo», precisó Cuspinera al término de la visita que el equipo realizó a la bodega Sommos, nuevo patrocinador del club.

Mientras Neal completaba su viaje para intentar elevar el nivel del equipo, el resto de la plantilla junto a directivos, patrocinadores y los aficionados que ganaron el concurso promovido por el club, disfrutaron de la mañana en la bodega que tiene su sede en Barbastro. Los jugadores pudieron conocer de primera mano las técnicas de vanguardia que utiliza Sommos para elaborar sus vinos, aprendieron a realizar una cata y compartieron un aperitivo con patrocinadores y aficionados. No faltaron fotos, autógrafos y charlas informales sobre el equipo y la temporada que está a punto de empezar.

Una actividad que agradecieron entrenador y jugadores. «Es un instrumento magnífico para juntarnos con aficionados, patrocinadores, gente a la que le importamos mucho y que también nos importan mucho a nosotros», señaló un Tomás Bellas que se mostró «impresionado» con la visita a la bodega. «Es una forma de oxigenar la mente. A veces pensamos que todo es trabajar en la cancha y soy de los que piensa que el día de descanso ser capaces de pensar en otras cosas aumenta el rendimiento en los días sucesivos», argumentó Cuspinera.

Ahora llega la hora de la verdad para el Tecnyconta, que afronta el sábado su primer partido de Liga después de una pretemporada más que irregular. «Los resultados no han sido buenos. No les doy importancia, se la doy a las sensaciones. Y las buenas, las hemos tenido con cuentagotas. Necesito que eso se convierta en algo sostenido en el tiempo», dijo el técnico, «ilusionado» por hacer un buen proyecto.

De momento, para el primer día oficial pide a sus jugadores entrega y cabeza fría. «Lo primero que les pido es garra y entrega. Dedicación los 40 minutos independientemente de cómo esté el marcador. Hemos hablado y hemos pedido que cuando un equipo nos coja ocho o diez puntos, no volvernos locos, tener la paciencia de seguir trabajando, no querer remontar en dos minutos, tener poso. Y si te va a 20, tener la capacidad de dar hasta el último aliento hasta el último segundo», indicó.

Ve un equipo con ganas pero que necesita tiempo para adquirir todos los automatismos y quiere que sus jugadores den un paso más en defensa y tengan más descaro en ataque. «Aparte de los despistes tácticos que pueden ser comunes, hay despistes de asignación al hombre que me preocupan y creo que tenemos que ser mucho más agresivos. A la hora de correr, todavía no hemos corrido ni una parte de lo que a mí me gustaría. Y una de las cosas que les he pedido es no dejar pasar tiros cuando los tenemos. Soy de los que piensa que con la capacidad que tenemos no sabemos si cinco segundos después vamos a tener una opción mejor. Les he pedido que tengan un poco más de descaro de cara al aro», explicó.