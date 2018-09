La temporada de la consolidación

Con un año de experiencia en la División de Plata femenina, el Balonmano Dominicos quiere que ahora llegue la confirmación y la consolidación tras descender el curso pasado y la recuperación de la plaza a nivel federativo en el grupo catalán y levantino. Ha habido muchas novedades en la entidad. Cuentan con un nuevo presidente. Dejó el cargo Javier Hernández y le sucedió Reyes Becerril.

También tiene el equipo un nuevo técnico. Es el coruñés Marcos Rodríguez, vinculado toda su vida a la cantera del Rivadavia. El conjunto femenino es la punta de lanza de esta prolífica cantera de 26 equipos, de los que ocho son femeninos.

En lo que no ha habido novedades es en la plantilla, que es casi la misma del año pasado. Es un conjunto joven con el contrapunto de un par de veteranas. Empezaron la pretemporada el 8 de agosto. «Ha sido atípica puesto que no sabíamos en qué categoría íbamos a competir. Las jugadoras no son profesionales y es normal que cada una se buscara la vida durante el verano», explica Rodríguez.

El Balonmano Dominicos ha disputado tres partidos durante la pretemporada. «Al Lagunak le ganamos, perdimos de tres tantos contra el Beti Onak y, por último, empatamos con el Zeta Sur de la misma categoría que la nuestra», indica el coruñés.

Las chicas de Dominicos han entrenado mucho y a gran nivel con cinco días a la semana y gimnasio. Mañana llega su primer partido nada menos que contra la Roca. Será a las 18.00 horas en el pabellón de la Universidad. «Tienen una generación de jugadoras que hace dos años fueron subcampeonas de España juveniles. Es un conjunto bueno, potente, con dos jugadoras de nivel alto en cada puesto. Estarán arriba en la tabla», dice.

El técnico gallego reconoce que el grupo C catalán y levantino es el más fuerte de los cuatro. «Es el más potente de los cuatro y los equipos más fuertes serán Ibiza, San Vicenç y Sant Joan d’Espi. Los equipos que ascienden son casi todos de este grupo. Se practica un juego rápido, con defensas presionantes y tienen una gran tradición», indica.

La prioridad en los primeros partidos es «ser capaces de plasmar en la cancha lo que hacemos en los entrenamientos. Queremos luchar los 60 minutos y no dar por imposible ningún partido», dice.

Una da las bases será la veterana portera Mari Luz Bernal. «Queremos encajar pocos goles y sacar ventaja del contragolpe. El objetivo es la permanencia, que creo que es alcanzable». Sobre Colores, reconoce que «no sé nada. Es totalmente anómalo que dos equipos próximos jueguen en grupos diferentes», confiesa.