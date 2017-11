La territorial rectifica y da el premio femenino a Casanueva

El premio a la mejor atleta femenina era un galardón fantasma. Durante cuatro días la página web de la territorial lo había dejado desierto. Solo se llevaba el premio más prestigioso de la Gala de la FAA que se celebra esta tarde en Alcañiz Carlos Mayo, el campeón de Europa promesa de los 10.000 metros lisos. «Ha sido una confusión», dijo a última hora de ayer Susana Ochoa, la presidenta de la territorial y cerraba de esta manera tajante el culebrón. Al final se premia a Marisa Casanueva, que no irá a Alcañiz.

Algunos deportistas se indignaron al conocer que este año la categoría no tenía ganadora. «Es una discriminación», afirmó Toni Abadía. Luisa Larraga dijo que «ninguna chica tendría que recoger el premio en Alcañiz». Por su parte, José Luis Mareca, entrenador de Toni Abadía y Carlos Mayo, explicó que se negaba a ir a Alcañiz. «Me parece deprimente la decisión de la territorial», afirmó.

Carlos Mayo también estaba muy enfadado al leer la lista de premiados. Ayer a media tarde decidió llamar a Susana Ochoa para pedirle explicaciones sobre la decisión de la FAA. «Le he preguntado a Ochoa a qué se debía esta decisión que me ponía en una situación muy desagradable. No podía acudir a Alcañiz pensando la FAA que estaba de acuerdo con ellos», indicó Mayo.

El atleta afirmó que «al no poder acudir Marisa Casanueva a recoger el premio, han decidido dejarlo desierto. Pero porque no pueda venir no se le quita el premio. Lo puede agradecer por medio de un vídeo. También me ha dicho Ochoa que por detrás de Casanueva el nivel era muy bueno y que todas estaban muy equilibradas», explicó.

Mayo convenció a Mareca y Abadía para que fueran a Alcañiz. «Le he dicho a Ochoa que lo hiciera por mí y que modificaran la circular. Rectificar es de sabios y han cometido un error. Yo estoy obligado a ir porque para mí es un premio muy importante. Ahora lo veo de otra manera y estoy más aliviado», concluyó.