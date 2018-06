Un test para Peña Guara

Este domingo se celebra la Trail Tozal de Guara, que se desdobla en tres pruebas y que contará con 250 participantes y un total de 65 voluntarios. Esta prueba se encuentra tan solo a 47 días de la grande de las grandes carreras por montaña que se celebran en Aragón. Es la Trail Aneto-Posets, una macroprueba que se celebra durante los días 20, 21 y 22 de julio y que se desdobla en cinco carreras con un total de 3.500 corredores, 450 voluntarios y una prueba reina con 105 kilómetros de longitud y 6.760 metros de desnivel.

Esta competición se disputa entres tresmiles, glaciares, pedrizas, crestas, collados, praderas y hermosos bosques. La Trail Tozal de Guara se desarrolla en el terreno reseco de la vertiente norte del Tozal de Guara. Esta competición que se disputa este domingo es una de las referencias de las carreras por montaña en Aragón. Se creó hace once años. «Todo comenzó con la subida al Tozal de Guara por la vertiente de Nocito. Es un recorrido de 21 kilómetros de longitud y 1.435 metros de desnivel positivo acumulado», explica Jorge García, el director técnico de la prueba altoaragonesa.

Recuerda que uno de los impulsores fue «Jesús Alastruey, el responsable de las carreras por montaña en el club». García explica que por aquel entonces «ya había pruebas en Aragón, pero no tantas como ahora que hay demasiadas. Todas las que se mantienen tienen esta antigüedad», explica García.

Esta competición tienen una personalidad propia: el territorio salvaje de la Sierra de Guara: «Lo mejor que tiene esta carrera son los paisajes y las vistas porque toda la prueba se disputa dentro del Parque Natural de Guara. Si sale buen día es un balcón que se ve todo el Pirineo. Es todo sendero, no hay casi un kilómetro de pista».

El Maratón se denomina Integral Tozal de Guara y alcanza la sexta edición. Tiene 42,2 kilómetros y 2.900 metros de desnivel. «La característica principal es que es un rompepiernas. Cuenta con muchas subidas y bajadas encadenadas. Es un terreno muy técnico y en el primer bucle que no se hace en la carrera de 21 kilómetros se sube a los picos de Montidinera y Fragineto. Son 800 metros de desnivel y es una zona de crestas en la que no se corre excesivamente bien», indica.

A continuación se asciende al Tozal de Guara. «Habrán llegado al kilómetro 25 y quedan todavía 17 que tienen algún regalo por en medio. Normalmente no suele haber muchos cambios en cabeza desde la cima del Tozal de Guara (2.078 metros) hasta la meta», afirma. La prueba larga contará con 75 corredores. «El maratón no es para iniciados. Para los que no tengan mucha experiencia les recomendamos que se apunten a los 21 kilómetros o a la de 11 kilómetros». La Trail Norte de Guara tiene 11.500 metros de longitud y 500 de desnivel. Competirán 50 personas. «La organizamos para los que están empezando y para gente a la que le gustan las carreras más cortas. Los primeros en menos de una hora se la ventilan».

La clásica subida al Tozal de Guara tiene un perfil muy claro. «Se asciende desde Nocito hasta la cima de Guara por el collado de Petreñales y se desciende por el refugio de Fenales». En esta carrera se han apuntado 150 participantes. El marcaje se empezó el miércoles y hoy se rematará. «El miércoles estuvimos 14 voluntarios. En el bosque atamos la cinta a los árboles, pero en las zonas más abiertas clavamos banderines de madera», asevera.

En la prueba contarán con 60 personas. «Hay 13 controles por todo el recorrido y en Nocito está el servicio médico, el cronometraje, comunicaciones y avituallamiento». García explica que en los once años «no hemos tenido ningún accidente grave. El mayor problema es la climatología o si se mete la niebla en la zona más abierta». La entrega de trofeos se llevará a cabo en Nocito. «Se monta una carpa y hay comida para los corredores. Consiste en pasta y estofado de ternera».

Los 60 voluntarios también colaborarán en el Trail Aneto-Posets. «Son todos de Peña Guara. Cerramos hoy el plazo de voluntarios para la Ultra Aneto-Posets y hay más de 450 inscritos. Después hablaremos con ellos y contaremos con casi todos. No necesitamos más y no sería viable por la logístisca de la prueba. La mayoría repiten y tenemos 20 tipos diferentes de voluntarios. En junio los iremos filtrando y repartiremos las faenas».