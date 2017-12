Tito y el éxito de la modestia

El año pasado el cielo se abrió para el Formentera. La isla tenía por primera vez a su equipo en Segunda B. Quizás ese había sido su logro más relevante en sus 46 años de vida, pero la Copa del Rey preparó ese escenario de fantasía que solo tiene reservado para los elegidos. El Formentera puso flores al busto de Pichichi y salío de San Mamés con un 0-1 bajo el brazo, eliminando al Athletic de Bilbao. El triunfo de los humildes, el de Tito García Sanjuán.

El año pasado ya se midieron al Sevilla, pero sucumbieron con contundencia ante la lógica del balompié. Pero este año no fue así. «El Athletic tenía muchísima presión, ellos debían de ganar y convencer. Nosotros no teníamos nada que perder, pero queríamos ganar», asegura Tito. El Formentera cambió su Estadi de Sant Francesc, de apenas 500 localidades, por el colosal Nuevo San Mamés. «Cuando pisé el césped me vinieron a la cabeza los campos donde me he forjado. Me acordé de los campos de tierra de cuando tenía ocho años, de los de Regional Preferente. Me acuerdo de donde vengo y de quién soy». Tito ha pasado por los banquillos de todas las categorías, hasta por la Segunda finlandesa. Sabe lo que cuesta subir peldaños en esta profesión. «Cuesta mucho sacrificio el poder llegar a tu techo».

Tito García Sanjuán era conocedor de que la épica solo pasaba por no recibir gol. Y así fue. «Aduriz falló una ocasión muy clara, con varios rechaces, cuando vi eso me giré y dije que Dios estaba de nuestro lado». Lo divino tuvo mucha presencia en aquel gol de córner, donde Álvaro voló por encima de las torres rojiblancas para brindar un gol directo a los libros de historia del fútbol español. «No fue un tanto de estrategia, fue de corazón», explica.

El conjunto balear cuenta con 19 jugadores, doce de ellos no habían jugado nunca en Segunda B. «Tengo un grupo de gente muy inteligente y solidaria. Están convencidos de lo que hacen. Si pretendes jugar al fútbol y el equipo no tiene claro el planteamiento surgen las dudas y no sale nada. Nosotros somos uno».

La celebración debía ser a la altura de las circunstancias, y los jugadores se fueron a celebrarlo, pero Tito no se unió. Se quedó en la habitación del hotel a reflexionar, no tenía sueño. «Mientras ellos disfrutaban yo me puse a ver partidos del Badalona, nuestro siguiente rival en Liga», comenta.

Contra los elementos

El Formentera ha sufrido diversas adversidades por la situación geográfica de la isla. La más influyente ha sido la complejidad para ofrecer alojo a los fichajes del conjunto rojillo. «En Formentera vivimos 4.000 personas en invierno, en verano llegamos a 40.000. En verano no hay viviendas, la gente las alquila a precios desorbitados. El club pagó cerca de 30.00 euros por dos viviendas de unos 40 metros en solo dos meses. El panorama era complejo». Pese a ello, el Formentera cimentó su estructura, aunque esta adversidad truncó la llegada de algunas llegadas: «Yo tenía apalabrados tres fichajes pero no pudieron esperar a que hubiera una solución con las viviendas y se acabaron marchando».

En muchas ocasiones también sufren por las escalas que tienen que realizar para jugar a domicilio. Algunas veces, ir a la península les cuesta más que si tomasen un vuelo a Tailandia. «Los viajes son una locura, hay veces que tardamos más de doce horas». El Formentera demuestra que las excusas son simples pretextos, evidencian la cara del auténtico fútbol. El de unión, superación y modestia. El de toda la vida.