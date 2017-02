A por todas en Oropesa

Esta mañana un total de 2.698 atletas disputan el Campeonato de España de cross por clubs. Desde el punto de la mañana competirán corredores desde la categoría cadete a la absoluta en el circuito preparado en Marina d’Or. Entre este espectacular contingente de fondistas 23 tienen tres puntos en común. Son promesas del atletismo aragonés, pertenecen al Simply Scorpio y los prepara el técnico Alfredo García. A todos ellos les une la pasión por el cross. Algunos quieren brillar y lograr una medalla y para otros acudir al circuito castellonense es un premio en sí mismo.

Ellos son la punta de lanza que tiene como base el trabajo con los niños del colegio de Cristo Rey. Se identifican tanto con el Simply Scorpio que también llevan la camiseta de color amarillo. «Cristo Rey es una escuela de iniciación hasta cadete. Los que quieren y van progresando se quedan conmigo y desde juvenil se entrenan para pruebas de medio fondo, fondo, obstáculos y marcha. También alguno hace combinadas y el resto se lo paso a la escuela del Scorpio», dice Alfredo García.

Conocido popularmente en las pistas como Fredi, era un atleta de fondo y de obstáculos de nivel medio. Pero lo suyo era conducir a grupos de atletas para ser futuros campeones. «Cuando empecé con niños pequeños la filosofía era el aprendizaje desde el minuto uno, la disciplina, hacer las cosas bien, educar en el juego y que aprendan todas las disciplinas», dice.

Con la adolescencia llega una edad super importante. «Entonces ir bien en los estudios es esencial. Hay chavales que abandonan el deporte y se produce una selección natural. Hay que ser deportista las 24 horas del día y llevar una vida sana. Me involucro mucho con la familia, que es un gran apoyo», afirma.

En Scorpio cuenta con un grupo de medio centenar de atletas mayores, de los que la mitad hace atletismo de alto nivel. «Son gente que tienen los estudios muy encauzados y quieren tener objetivos más ambiciosos. Con ellos hay que mirar a más largo plazo». Fredi es una rara avis en el atletismo regional. Se considera un profesional. «Yo me dedico a esto. La mayoría de mi grupo es de élite nacional y también tengo corredores veteranos. Tengo mi propia filosofía. Me formo continuamentente. Voy a concentraciones y allí me relaciono con entrenadores de nivel nacional. Hay entrenadores que están anquilosados y siempre hacen lo mismo. Lo importante es reciclarse de cara a como es la sociedad, aunque ya está todo inventado», confirma el técnico bilbilitano.

La gran cita

Hoy será un día muy importante para toda la cuadra de Alfredo García Lajusticia que querrá dar lo mejor de sí misma en el circuito castellonense. El Scorpio presenta equipos en júnior masculino y femenino, cross corto masculino y femenino, cadete masculino y femenino y juvenil femenino. De los 45 atletas amarillos más de la mitad pertenecen al grupo de Fredi. La gran mayoría son jóvenes y se pueden contar con los dedos de una mano los que ya están en la madurez de su trayectoria deportiva.

Ese es el caso de Patricia Cabedo, que formará parte del equipo de cross corto. «La preparo hace año y medio y tiene un nivel medio nacional decente. Tiene 30 años y ha corrido el maratón en un tiempo de 2.50. En enero fue tercera del Europeo militar de cross», afirma García.

Los dos mejores mediofondistas son César Larrosa y Érika Torner. «Larrosa fue hace poco bronce en el 800 del Nacional promesa bajo techo. En el Nacional absoluto al aire libre ya fue quinto y subió un peldaño con el gran nivel que tiene esta distancia en España». En cuanto a la turolense Érika Torner dice que «el objetivo es que se meta entre las seis mejores júniors de España en cross para acudir al Mundial». También brilla Eduardo Menacho, que acudió el Mundial juvenil de Colombia. Entre tanto mediofondista destaca un marchador. Es Daniel Gimeno. «Fue sexto del Europeo juvenil. En clase saca muchos sobresalientes y no deja un día de entrenar», reconoce Fredi.